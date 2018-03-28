貨櫃業者去年財報亮眼 萬海獲利增122% EPS 1.15元

繼長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 公布去年財報均成功轉虧為盈後，萬海 (2615-TW) 今 (28) 日公布去年財報一樣交出亮眼成績，去年稅後純益 25.42 億元，年增幅高達 122.6%，每股純益 (EPS)1.15 元。

萬海去年合併營收 607.7 億元，年增 5.96%，營業毛利 71.15 億元，毛利率 11.71%，年增 1.67 個百分點，營業利益 31.42 億元，營業利益率 5.17%，年增 1.9 個百分點。

就第 4 季來看，萬海稅後純益為 5.91 億元，年減 25.37%，EPS 0.27 元，主要是因前一年第 4 季有韓進海運破產大幅推升運量，墊高比較基期。

觀察貨櫃三雄財報，以長榮獲利成績最突出，去年稅後純益大賺 70 億元，EPS 1.97 元，創 8 年來新高，每股擬配發 0.2 元現金股和 0.5 元股票股利，合計 0.7 元，是 2011 年以來新高。

陽明去年稅後純益 3.21 億元，創 7 年來新高，EPS 0.17 元，比起前一年度大虧 149.12 億元、每股虧損 9.22 元大幅好轉，也是虧損 2 年後成功轉虧為盈。

展望後市，海運業者認為，儘管供過於求態勢尚未扭轉，不過供給壓力收斂，加上需求仍持續溫和成長，可望有助海運景氣回穩。