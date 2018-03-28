寵物旅館和夜市商圈 國稅局4月查稅聚焦十大行業

財政部臺北國稅局今 (28) 日表示，營業稅選案查核作業將於 4 月 1 日開始，其中查稅聚焦未立案補習班、美容醫療院所、產後護理機構、月子中心、老人福利機構、寵物旅館、寵物美容、食品業、夜市商圈及選物販賣機等行業。

國稅局表示，基於愛心辦稅理念，自 2018 年 3 月 1 日起至 3 月 31 日為輔導期，營業人自行發現違章情形，自動補報補繳所漏稅額，將可免罰。而營業稅查核作業將於 4 月 1 日開始，將針對短漏或虛報銷售額的營業人，深入查核或實地訪查外，並查核是否有開立不實統一發票，並幫助他人逃漏稅等情事。

根據國稅局指出，2018 年查核聚焦十大行業，包括：未立案補習班、美容醫療院所、產後護理機構、月子中心、老人福利機構、寵物旅館、寵物美容、食品業、夜市商圈及選物販賣機營業人等，將查核是否未依規定辦理稅籍登記、短漏開統一發票，以及未依規定取得進項憑證。

國稅局提醒，營業人應統一發票開立、營業稅申報情形自我檢視和過濾，若因一時不察而有短漏開統一發票、漏報銷售額，或以不得扣抵的進項憑證申報扣抵等違反稅法規定情事，應該向所轄分局或稽徵所自動補報補繳所漏稅款，除加計利息外，可免除按漏稅額處 5 倍以下的罰鍰。

而近期也有民眾詢問，在自家一樓開早餐店，沒有招牌也沒有請員工，且收入不多，是否要辦稅籍登記，對此，財政部高雄國稅局三民分局回應，個人利用自宅從事早餐、麵攤、點心及泡沫紅茶等，均屬於銷售貨物行為，不論營業額多寡，都應辦理稅籍登記，以免因被檢舉或被查獲而遭受處罰。