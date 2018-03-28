殖利率曲線走平恐成近期新常態 不過別急著馬上離開股市

美股投資人如今都不忘緊盯債券市場，擔心出現經濟衰退的警告信號。不過歷史也表明，即使如此，也不用急著賣出股票。

據《Market Watch》報導，如果以美債 10 年期與 2 年期的殖利率利差為衡量標準，殖利率曲線自 2011 年起就一直走平。當時，利差來到高點 290 個基點，即 2.9%，但周二 (27 日) 時，利差只剩下 53 個基點。

利差正一路走低 (圖表取自 Market Watch)

殖利率扁平化通常是因為短天期殖利率上升較快的結果，當然，長天期殖利率下降變快也會造成扁平，當前的情況屬於前者。

在經濟前景改善之下，10 年期國債殖利率在過去 12 個月，上升約 50 個基點，而當前 2.85% 的殖利率仍低於 2014 年 3% 的高點。而 2 年期美債殖利率則在這段期間升了約 100 個基點，至 2.27%，為 2008 年以來最高。

在經濟周期的末期，當經濟大幅成長時，美國聯準會通常會加快升息以控制通貨膨脹。但這麼做也有隱憂，就是會扼殺經濟，導致經濟衰退，聯準會現在正極力避免這種情況。

值得注意的是，當殖利率曲線倒掛，也就是 2 年期殖利率高於 10 年期時，過去 5 次這種情況都出現經濟衰退。

不過從曲線平緩到曲線倒掛，可能要歷經相當長的時間，特別是到 50 個基點之內。據 LPL Financial 資深市場策略師 Ryan Detrick 研究過去 5 次衰退，這段時間耗時 1 個月到 4 年半不等，平均要花掉接近 1 年的時間。而由殖利率曲線倒掛到經濟衰退，大約又要耗掉 20 個月的時間。

殖利率曲線倒掛後，一段時間後才會見到經濟衰退。（圖表取自 Market Watch）

Detrick 表示，在這 32 個月期間中，標普 500 指數的平均報酬率，以中值來看達到 21.5%。

換句話說，殖利率曲線趨平或倒掛，並不代表經濟衰退會在明年立即出現，有鑑於牛市最後幾年往往走勢強勁，投資人或許並不需要太急於賣出股票。