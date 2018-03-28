美股科技股成重災區 FANG均未躲過拋售

美國科技股周二大跌 3.5%，拖累道瓊收低 344 點。主流的 FANG 均遭遇麻煩，利空不僅僅是 Facebook 的洩密醜聞而已。

據《CNBC》報導，多支原本是市場寵兒的科技股，現在投資人開始擔憂其增長無法持續。紐約證交所 FANG 指數周二下跌 5.6%，上周下跌 6%，是這個指數自 2014 年開始後最糟糕的表現。

FANG 代表的 4 大公司，Facebook(FB-US) 大跌 5%，亞馬遜 (AMZN-US) 下修 4%，Netflix(NFLX-US) 重挫 6%，谷歌母公司 Alphabet(GOOGL-US) 失血 4.5%。

其他科技股也沒逃過這場災難。Twitter 股價重挫 12%，著名看空機構 Citron Research 發表報告，認為在 Facebook 引發爭議後，Twitter 難逃監管，而他們在隱私上是最脆弱的。

Nvidia(NVDA -US) 是標準普爾 500 指數中表現最好的晶片股票，不過在公司宣布暫停自動駕駛測試後，股價下跌 8%。人工智慧和自動駕駛是這家公司最具前景的兩個關鍵市場。

特斯拉股價下跌 8%，原因是美國國家運輸安全委員會 (National Transportation Safety Board) 表示，已經派調查人員調查上周發生在加州的一起死亡車禍。

追蹤納斯達克 100 指數的 PowerShares QQQ Trust 下跌 3.2%。這支基金周二交易超過 7500 萬股，遠高於 30 天的成交均量 4660 萬股。