凱基郭明錤：Apple Watch第四代螢幕將加大 銷量估增30%

凱基證券 KGI (2883-TW) 已開始了新一輪的蘋果 (AAPL-US) 手錶 Watch 第 4 代預測發佈。在其新發布的一份報告中提道，指蘋果 Apple 將在秋季推出重新設計的 Apple Watch，預測螢幕將放大、健康監控優化、及擁有更長的電池壽命等功能。

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據《9to5mac》報導，Apple Watch 自第一代起就擁有相同的外觀設計，而預測認為第四代開始將有所改變。

預計 2018 年第 3 季度推出的 Apple Watch，凱基分析師、著名蘋果產品預測員郭明錤表示，新款 Watch 手錶的顯示屏將增加 15%。目前所有手錶都採用 38 毫米或 42 毫米的屏幕尺寸。

然而，依過去戰績來看，預測較準的郭明錤並未提到整體 Watch 的外框是否加大（螢幕可在外框不變的情況下加大）。同時，其報告也未提到在電能成長的情況下，電池容量是否加大。

郭明錤認為，在設計更新潮的情況下，新傳感器的添加及舊款價格的下降將促使 Apple Watch 銷量創新紀錄。凱基預計蘋果將在 2018 年銷售約 2200 至 2400 萬個 Apple Watch 產品，年增成長 YoY 約 30%。從長遠來看，郭明錤預計 Watch 年銷售量將達到 5000 萬個。

Apple Watch 預計 2018 年 9 月份活動中發布。