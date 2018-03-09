MarketWatch專欄：波動的股市使投資者變成劣質賭徒

《Marketwatch》專欄作者指出，近期的股市波動，使很多在自身行業非常成功的投資者，一接觸股票變成失心瘋的賭客。實際上，投資者應該注重公司的「價值」而非「價格」，仔細評估價值後，較不易因價格大幅波動，而喪失判斷能力。

作者 Vitaliy Katsenelson 舉例，當理性投資者購買股票時，跟購買公寓沒甚麼不同，首先我們會觀察整體品質，例如建築物的建造情況、該地區的位置和人口趨勢等，然後開始評估整棟建築物，並且為租金、入住率、地產稅和其他重要因素制定最佳情況和最壞情況，衡量每坪價格與每間房間的價格。

若將以上例子，套用至股票市場，則是審視整個產業與公司經營狀況，衡量公司的市盈率、市現率與股價淨值比，這些為公司真正的價值，將成為投資者心中的一把尺，清楚知道所選標的物的價值。

然而，公寓建築或私人企業與上市公司之間的兩大重要區別為：上市公司提供即時流動性和低交易成本。這些差異應該為巨大的優勢，出售公寓可能需要數個月或數年時間，且交易成本非常高，購買或出售建築物的交易費高達建築價值的 3％至 7％。

股市應該是公寓投資者或商人的天堂，在股市不必與承租人和地方政府打交道，投資者可以直接購買不動產投資信託基金 (REIT)，此基金涵蓋數百棟的公寓，降低擁有單一建築物的風險。REIT 由專業經理人負責操作，但是當然投資者需要評估是否信任這些經理人，並且支付他們適當的報酬。

投資者評估公寓、基金與股票，應該皆使用同套邏輯，但在進入股市後，往往有許多人喪失理智，在不斷聽到周遭的人表示，我要使用特定價格賣掉 / 買入這檔股票時，決策可能會受影響。

股票在交易日時，分分秒秒都在改變定價，而每個投資客在進行買賣時，皆有他們自身的理由，很多影響價格波動的因素是短暫且隨機的，投資者需要記住，這些是價格的變化，而不是價值的變化，若在購買股票之前，有投入時間分析公司的價值，那麼需維持理性行為，若別人拋售股票，而股價低於你心中該公司的價值時，反而是你低價買入的機會，不要一昧跟風。

股票市場的流動性與極小的交易成本是很大的特點，但這可能會讓很多人的傷害提升，這些特點甚至可以把精明的私人投資者變成劣質的賭徒。賭徒和劣質賭徒之間的區別為，賭徒會在可負擔範圍內，盡興的賭，而劣質賭徒則是，賭上自己的身家財產，沒有設限。