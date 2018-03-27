今年美股上竄下跳 大波動的天數已是去年2倍以上

今年前 3 個月還沒過完，不過美股投資人已經可以感覺到，今年股市的調性和去年截然不同，冷不防地就會見到大幅的波動。

據《Market Watch》報導，和去年股票市場異常平靜相較，今年在漲跌兩個方向，波動都更為常見，超過 1% 漲跌幅的日數，已達到去年的兩倍以上－而現在還有 1 周，今年才會過完 4 分之一。

以道瓊指數來看，今年以來至少上漲 1% 的交易天數，已有 11 天，而至少下跌 1% 的天數則有 12 天。這樣的波動在華爾街並不少見，但回到去年，一整年兩個方向漲跌突破 1% 的時間只有 10 天。

標普 500 指數也是類似的情況。今年以來上漲 1% 的天數有 11 天，下跌超過 1% 的交易日有 10 個，累計是 21 個交易日。而 2017 年這樣的交易日只有 8 天，今年在 2 月中時，就已經追平去年的總數。

納斯達克稍有不同。納斯達克今年以來有 23 個交易日漲跌超過 1%，其中上漲居多，有 14 天，9 天是跌幅破 1%。不同之處，是累計還未到達去年的水準。

去年納斯達克漲跌幅達到 1% 的天數，共有 25 個交易日，包括 10 天下跌及 15 天上漲。納斯達克之所以波動較大，原因很簡單，就是 FAANG 的影響，尤其是亞馬遜 (AMZN-US) 及 Facebook(FB-US) 。

如果把單日漲跌幅放大到 2%，那麼去年標普 500 及道瓊都未有任何一天漲跌幅到此水準。而今年以來，道瓊已經出現 6 次，其中 4 次為下跌，更有 2 天跌幅超過 4%。標普也有 6 次，包括 1 次上漲逾 2%，5 次下挫逾 2%。

納斯達克去年有 3 天達到 2% 漲跌幅 (2 次上漲及 1 次下跌)，今年以來已出現 6 次，含 2 次上漲及 4 次下跌。

周一道瓊及標普 500 的單日漲幅都達 2%，納斯達克更收高 3.3%，是自 2015 年 8 月以來最高的單日漲幅。

