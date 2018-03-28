樂開了花的銀行家：華爾街獎金增速創四年新高

摘要：據紐約州主計長辦公室統計，紐約市銀行家們去年的現金獎金平均值 18.4220 萬美元，較 2016 年年增率大漲 17%，重返金融危機之前高位，並接近 2006 年的歷史新高 19.1360 萬美元。金融去監管、從業人員科技化和年輕化、併購與債務承銷活動增加，都參與提振了獎金池。

由於美資投行的薪資水平普遍高於歐資投行，在大洋彼岸的紐約華爾街確實發布了「更給力」的獎金數據。

據紐約州主計長辦公室初步計算，紐約市銀行家們過去一年的現金獎金平均值為 18.4220 萬美元，較 2016 年年增率大漲 17%，重返金融危機之前高位，並接近 2006 年的歷史新高 19.1360 萬美元。

17% 的比例也創下 2013 年以來最大百分比漲幅，華爾街去年的總現金獎金池也年增率上漲 17%，至 317 億美元，同樣非常接近 2006 和 2007 年 330-340 億美元的歷史峰值。

（上圖來自《華爾街日報》截圖）

在 2008 年金融危機後的低谷時期，華爾街的平均年度現金獎金「只有」10 萬美元，在 2016 年以前也呈震盪下滑的態勢。但 2016 年時的現金獎金數額已經年增率大漲 15%，接近 16 萬美元了。

據英國《金融時報》援引獵頭機構分析，平均現金獎金的漲幅一方面與華爾街從業結構有關。

2017 年紐約證券行業的從業者為 17.69 萬人，較 2016 年小幅下滑。華爾街投行也學會利用科技提高效率，從更少的員工中「榨取」更多業績。隨著更多人入職華爾街的技術崗位，也造成現金獎金比股票獎勵發放更多，抬高了去年的相對比例。

其次，《華爾街日報》認為，去年華爾街獎金高漲可能也與美國總統川普的新政有關。

在親商業的川普任下，美國證監會 SEC 等機構對華爾街投行的高管薪資上限放寬。去年 12 月伴隨稅改被簽署入法，不少銀行都為員工發放了一次性獎金。而新的稅法從 2018 年起取消企業對績效支付的聯邦稅扣除項目，也會鼓勵企業（包括銀行）將對員工的現金獎勵挪到 2017 年發放。

去年的銀行股也顯著回漲，主要與聯準會升息、美國經濟增速更快和金融業去監管有關。

華爾街證券公司在 2017 年共產生收入 1530 億美元，較 2016 年上漲 4.5%。雖然交易業務去年下旬在各大行表現不佳，但全年整體交易收入仍上漲了 10%，追蹤 14 支美國大型銀行的 KBW 那斯達克銀行指數累漲 16%。

紐約州主計長 Thomas DiNapoli 表示，華爾街過去兩年的利潤大漲，證明該行業可以在監管和消費者從嚴保護的法律之下保持繁榮。紐約市大約有 1/10 的工作崗位直接或間接與華爾街相關，當華爾街表現利多時，紐約市和紐約州都會從更高的納稅收入中獲利。

還有分析指出，去年美國公司加速了舉債規模和併購行為，令華爾街投行從中賺取的費用大漲。高盛 CEO 貝蘭克梵就在上周致股東信中表示，雖然全行業的固收交易收入基本從 2009 年的峰值砍半，但包括高盛在內不少華爾街大行的投行業務利多。

湯森路透數據顯示，2017 年華爾街投行從已完成的併購重組業務中賺取了 390 億美元，較 2016 年大漲了 22%；從債務承銷業務中賺取了 290 億美元，也年增率大漲了 14%。企業、市場和華爾街對高貸款抵押債券（CLO）的需求從去年起回暖，預計今年此類業務將繼續支撐銀行盈利能力。

『新聞來源／華爾街見聞』