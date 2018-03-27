華爾街2017年獎金成長17% 高盛「燃燒率」最高達3%

《路透》報導華爾街金融業 2017 年薪資發現，高盛集團 Goldman Sachs 公司向員工支付股票的比率，比華爾街競爭對手要多得多，這一趨勢隨著銀行改革其業務戰略而變得更加突出。

高盛上週五（23 日）向美國證券交易委員會 SEC 公佈的「燃燒率」，也就是使用流通股票給付上到執行長 Lloyd Blankfein、下到全體員工的比率，在過去 3 年來成長了 3%。高盛表示，投資者要求高盛特別備註給付員工的股票量及如何攤薄的方法。

根據代理顧問機構股東服務 ISS 的數據顯示，同樣為 3 年期間的「燃燒率」相比之下，花旗集團 Citi (C-US) 為 0.64%，而 S&P 500 的金融企業平均為 1.82%。ISS 數據部門負責人 John Roe 表示，投資者會注意燃燒率，因為它衡量了公司向員工轉移了多少企業價值。

如果燃燒率持續偏高，可能會降低投資者對其股票的吸引力，同時也可能對業績造成壓力。

雖然高盛去年將年度燃料消耗率從 2010 年的 6.6% 降至 2.2%，但部分原因潛在於其商業組合。與擁有大量零售業務的競爭對手、銀行櫃員、和支機構不同，高盛的員工隊伍由投資銀行員和交易員所組成居多。他們通常會已股票做為薪酬，為了更好地與股東們的利益站在同一陣線上。

高盛也積極的購買庫藏股，自 2009 年底以來，該行已將發行股票數量減少了 27%，股票數量達歷史水位較低的量。

展望未來，高盛正在轉向網路銀行等業務，以抵消其一次性利潤及債券交易的下滑。作為高盛股份最大的個人持有人，Blankfein 擁有 230 萬股普通股，總價值約 5.71 億美元。

紐約州首席財政官週一（26 日）公佈的一份報告顯示，2017 年華爾街平均獎金上漲 17% 至 184,220 美元。紐約證券行業去年的平均工作職位為 17.69 萬為，連續 3 年上漲後略有下降。

作為紐約市經濟重要部分的行業，就業人數仍然比 2007 年金融危機之前少了 6%。報告稱，紐約證券交易所旗下的成員企業利潤，受財富管理費、承銷、和併購顧問費等，成長了 42% 至 245 億美元，為 2010 年以來的最高水平。

紐約州審計長托馬斯迪納波利在報告中表示：“現在就要分辨金融市場波動性的增加是否會影響 2018 年的利潤。

該報告不包括股票期權、稅務、或其他形式的延期獎金及薪資。