華爾街獎金飆金融海嘯前高位 摩通總裁入袋2950萬美元

全球股市去年表現亮麗，華爾街銀行去年整體收入增至 1530 億美元，高層獎金亦水漲船高。去年度紐約銀行業高層獎金總額達 317 億美元，平均每人獲得 18.4 萬美元，按年增長 17%，幾乎回到金融海嘯前最高水平，也是目前美國一般家庭收入的 3 倍以上。

香港《文匯報》綜合外媒報導，獎金數字不包括以股票支付的獎金，或其他延遲支付方式。不少大行總裁獎金均有顯著增長，例如花旗總裁科爾巴 (Mike Corbat) 去年獲發 2300 萬美元，較 2016 年增加 48%，摩根大通總裁戴蒙 (Jamie Dimon) 則獲 2950 萬美元。基層僱員平均獎金則為 2.65 萬美元。

美國總統川普上台後，再次放寬獎金機制，加上去年底稅改方案通過，減低業界稅務開支，均有利增加獎金金額。另外，大行亦借助科技減少僱員總數，且處理資訊科技事務的員工普遍較年輕，使高層員工分得更多獎金。

去年業界獎金增幅是 2013 年以來最高，不過高盛總裁布蘭克費恩 (Lloyd Blankfein) 指出，業界固定收益業務收入目前仍較 2009 年低一半。另外由於華爾街大行高層大多是男性，巨額獎金也會加劇男女收入失衡。

目前紐約市約 10% 職位直接或間接涉及華爾街，紐約州會計部門官員迪納波里 (Thomas DiNapoli) 坦言，股市表現理想有助州政府和紐約市政府增加收入，華爾街大行近年盈利上升，亦反映他們有能力應對較嚴厲的監管。

