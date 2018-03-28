美國擬動用緊急經濟權力法限制中國在美投資 5G等或成「禁區」

摘要：媒體稱，美國考慮動用《國際緊急經濟權力法》遏制中國收購敏感技術；財政部在制定計劃，明確將禁止中國企業投資哪些行業，比如半導體和 5G。稍早美商務部長稱，會有限制中國投資行動。

美國限制中國在美投資的矛頭對準了 5G 等領域。

美國時間 27 日本周二，彭博消息稱，美國考慮動用《國際緊急經濟權力法》遏制中國在美收購敏感技術。美國財政部官員在制定計劃，明確將禁止中國企業投資哪些行業，比如半導體和 5G 無線通信。



彭博的以上消息不算意外。今年 2 月，英國金融時報報導就指出，去年夏季川普啟動對中國知識產權調查後宣稱「這僅僅是個開始」。川普政府一直在考慮援引常用於實施制裁的《國際緊急狀態經濟權力法》。



而美國對 5G 等敏感技術的關注最近就體現在反對博通收購高通中。華爾街見聞此前提到，在介入博通收購高通交易時，美國財政部明確提到，華為在開發 5G 方面是有威脅的競爭對手，博通收購高通的結果是中國可能發起強有力競爭，中國企業主宰 5G「將對美國國家安全造成相當負面的後果。」

周二稍早，美國商務部長羅斯的訪談確認了美國將展開行動限制中國投資。

在接受福斯新聞採訪時，對於如何反制美方所指中國侵犯知識產權的行為，羅斯回答：「我不能搶在總統前面宣布。會對外國投資有限制。」

羅斯提到了監管海外投資的美國外國投資委員會（CFIUS），稱 CFIUS 有新的議案等待參眾兩院通過，那會是限制行動的一部分。另一部分行動來自川普，他會宣布一些行動。

羅斯還提到豁免歐盟的鋼鋁關稅，稱還沒有達成協議，有很長的路要走，但美國在談判中取得了一些進展，「這比我們進行過的任何對話都要有建設性的多。」

上周川普簽署備忘錄，指示根據 301 調查結果對中國採取行動，其中就包括要求美國政府有關部門將與財政部合作，對中國收購敏感技術的投資實行投資限制。

同日在國會作證時，美國貿易代表萊特希澤列出了對中國徵收關稅可能覆蓋的十大高科技產業，稱它們是中國在《中國製造 2025》中計劃主要發展的產業，中國表示要運用科技、投入幾千億元，達到國際領先，如果讓中國如願以償，就對美國不利。

此次美國 301 調查報告的核心關注點並不在貿易本身，而是在於研究中國未來 10 年如何推進製造業進步，以便有針對性地阻止中國再次實現願景，並將其作為貿易戰談判的籌碼。對於貿易逆差等技術性細節，相信中美雙方都有著很大的迴旋餘地，但在崛起的戰略方向問題上，中國不會退讓。

『新聞來源／華爾街見聞』