美國第四季GDP上修 今年經濟成長可望快過2017年

美國第四季國內生產毛額 (GDP) 由年率上升 2.5% 修正為上升 2.9%， 反應消費者支出創三年來最大升幅，及企業庫存投資上升。

接受 MarketWatch 調查的分析師平均預估，第四季 GDP 為上升 2.8%。

2017 年第三季與第二季 GDP 分別成長 3.2% 與 3.1%。

第四季企業獲利則持平。

第四季消費者支出由上升 3.8% 修正為上升 4%，創 2014 年底以來最大升幅。

企業投資數據亦上修。建物投資，如辦公大樓與鑽井平台，由上升 2.5% 修正為上升 6.3%。

企業庫存大幅上修至 156 億美元。

美國商務部公布，調整後企業稅前獲利下降 0.1%，但 2017 年全年則上升 4.4%。獲利數據係根據折舊與庫存價格加以修正。

美國經濟高調結束了 2017 年，但新的一年初期，經濟則轉弱。大多經濟學家預期，由於消費者與企業支出減緩，第一季 GDP 成長將低於 2%。

然而，美國經濟情況已多年如此。第一季似乎減緩，但隨後則加速，冬季天氣為因素之一。

但整體經濟則依舊良好。企業徵人強勁，失業率偏低，近來減稅讓民眾荷包有了更多現金。分析師預期，今年美國經濟成長可能較 2017 年更快。