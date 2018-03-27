「喪權辱國！」韓國現代工會強烈反對美韓自貿協定調整

摘要：韓美自貿協定的調整遭到韓國國內的反對。韓國現代集團工會表示，這是「令人感到羞辱」的談判，將影響集團在美國皮卡的銷售前景，是韓國自動放棄了美國皮卡的藍海市場。今年以來，現代在美國的銷量年增率下跌 12%。

當美國以永久豁免鋼鐵關稅來「逼迫」韓國調整雙邊貿易協定後，也等來了韓國國內的反彈。

據路透報導，韓國現代汽車集團工會周二表示，修改後的韓美自由貿易協議令人感到「恥辱」，並表示對皮卡的延長關稅意味著錯失進軍美國市場的良機。

現代工會認為，韓國政府同意修改韓美自由貿易協定的汽車工業部分，是令人感到羞辱的談判，阻礙韓國皮卡行業的發展。

按照調整後的貿易協定，韓國從美國進口的符合美國安全標準的汽車配額也增加一倍，每家美國車企一年最多向韓國出口汽車的數量由 2.5 萬輛增加到 5 萬輛。另外，原本將於 2021 年到期的美國對韓國皮卡徵收的 25% 的關稅，也將延長 20 年至 2041 年。

現代集團工會在一份聲明中表示，過去幾年，工會一直呼籲韓國生產皮卡，因為美國皮卡市場是一片藍海，有利於韓國汽車行業未來的發展。儘管目前沒有韓國汽車製造商向美國出口皮卡，但現代汽車去年曾計劃在美國推出一款車型，以追趕上從轎車的步伐。

今年 2 月，現代汽車在美國市場的表現，是主要汽車製造商中最差的，今年前兩個月銷量年增率下降 12%，因為現代對轎車和 SUV 車型依賴嚴重。

韓國貿易部昨日公告稱，美韓雙方同意對 6 年前簽署的雙邊貿易協定進行調整，美國在獲得優勢條件的同時，將此前給予韓國的鋼鐵關稅臨時豁免變成永久豁免。

雖然韓國獲得豁免，但要受到美國進口配額限制，每年最多向美國出口 270 萬噸鋼鐵，是 2015-2017 年韓國年均對美鋼鐵出口量的 70%。韓國貿易部表示，美國僅占韓國鋼鐵出口的 11%，因此這一配額不太可能傷到韓國鋼鐵行業。

『新聞來源／華爾街見聞』