亞太電旗下富鴻網參加智慧城市展首次展出「智慧防災整體解決方案」

亞太電信 (3682) 子公司富鴻網於 2018 年智慧城市展中首度亮相【智慧防災整體解決方案】，亞太電信利用前端各種不同的感測設備，結合富鴻網自行成功開發的物聯網平台，可提供使用者各種不同的統計資料、地圖顯示及警示訊息通知(email/SMS/App)、事件之連動處理及災害模擬預測等畫面。相信對使用者在未來災害預防應用上，不僅能更清楚的瞭解及掌握所有資訊，更可利用分析之數據做為未來決策與規畫之用。同時，富鴻網物聯網平台也成功結合路燈管理及空污偵測設備，提供地方政府於智慧路燈控制及空氣品質監測的物聯應用解決方案，解決全台空氣品質嚴重惡化的問題。目前富鴻網 IoT 應用多琢磨於防災、環境及智慧城市的監控，利用各種不同的感測器透過 LoRa/NBIoT/4G 等網路蒐集資訊，以協助政府機關或工業廠區針對氣候造成的環境變化及災害，除利用數據來做適當的因應外，也結合各類分析軟體來提供設備運轉及災害影響之預測，讓使用單位可及早應變及做後續維運之優化。



亞太電信指出，富鴻網自行開發出物聯網「智慧防災平台」，具客製化競爭優勢，可根據客戶需求設計平台使用者介面與資料串流，目前平台已經整合完成 LoRa/NBIoT 等新一代 IoT 網路技術，因應客戶不同的網路需求，設計出最佳的整合配套方案。



目前已於中壢工業區及龜山工業區提供物聯網水位監測，結合氣象站 Open Data 資料，大數據蒐集累積後，透過 AI 機器學習分析水位與雨量資料，進而提供淹水預警通知。



此外，在觀音工業區除監測水位外，也利用監測水的酸鹼度、導電度、溫度等來掌握汙水槽水質狀況及廢水排放情況，以協助管理局做及時及必要之處理。其次，在馬達幫浦裝置感測器以隨時掌握加壓幫浦運作狀態及效能，避免因馬達運作不良而造成汙水溢出路面汙染環境。透過平台即時影像與數據上傳，除降低人事巡查成本，也協助工務人員預定維修保養作業，消除不正常當機及運作異常，此高效能解決方案獲得使用者高度評價。未來富鴻網也期望透過以上的實際成果，除能擴大至其他工業區及智慧城鄉外，也希望能帶入工廠做廠務應用，以協助工廠運作效能提升。



透過富鴻網開發之物聯平台及解決方案，可提供管理者各種不同的統計資料、地圖顯示及警示訊息通知 (email/SMS/App)、處理連動及災害模擬預測等畫面，讓管理者能更清楚的瞭解及掌握所有資訊外，透過智能大腦還能做到災害影響及設備效能等預測，以方便管理者作必要之處置。



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