橘子支通路拓展雙軸並進 消費通路近萬點、儲值點逾5000個

遊戲營運商橘子集團 (6180-TW) 旗下支付品牌橘子支 Gama Pay 通路拓展再下一城，今 (27) 日宣布攜手全家便利商店，開放全台 3100 家店面儲值服務，且全台 1300 間萊爾富即日起也可使用橘子支消費，積極拓展橘子支儲值與消費版圖，力拚普及率。

橘子支從 2016 年開始營運，目前消費通路品牌數逾 150 個，通路則達到近萬點，今年目標拓展通路包括公共事業、百貨通路、連鎖通路、商圈與小型店家等四大類型通路；儲值通路方面，在開通全家超商儲值服務後，橘子支全台儲值點將超過 5000 個，成為國內實體儲值點最多的電子支付業者。

據橘子支統計，從去年會員消費行為來看，最常使用的通路前五名分別為 GASH 商城、美廉社、親子電商 Herbuy、台灣大車隊與全家便利商店，其中，全家便利商店為去年 10 月才開放消費服務的超商，短短 2 個月就擠進前五名，顯見超商對電子支付普及的佈局而言相當重要。

也因此，在去年 10 月開通全家便利商店消費服務後，橘子支表示，即日起全台 1300 間萊爾富也可使用橘子支消費，並推出限時 10% 回饋，持續拓展電子支付版圖。

橘子先前已公布去年財報，成功擺脫 2016 年營運虧損，全年稅後純益 2668 萬元，每股稅後純益與第 4 季單季稅後純益同為 0.17 元，值得一提的是，橘子前 3 季剛好達損平，10 月與 11 月則是每股虧損 0.88 元，橘子光靠 12 月單月，就以手遊鉅作《天堂 M》扭轉頹勢，成功轉虧為盈，等於 12 月單月每股純益就達 1.05 元。