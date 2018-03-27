•傳統經濟學着眼于曆史，成為“考古經濟學家”，往往滞後于時代。新興的量子經濟學着眼于未來，以量子力學的原理，建立數據模型，應用科學算法，使不确定性轉為确定性，從而進行精确預測，將成為現代經濟學。



•從跨國公司到全球公司是一個很大的躍升，跨國公司是國際化經營，將公司辦到本國以外去，僅是地域的改變。全球公司是全球整合企業，按照優化價值鏈進行全球整合，建立全球研發中心，采購中心，財務中心，客服中心和生産基地等。



•從IT走向DT是必由之路。許多工廠企業特别是硬件IT企業，雖屬于新興産業，但其基因仍為傳統企業，同樣面臨轉型挑戰。DT是以數據為基礎的企業，通過數據驅動業務，進行一系列變革創新，最後成為智能化的現代企業。



•基于價值創造的評價标準，不是繁煩的KPI，更不是上級的主觀印象，而是實際的客觀評價，主要決定于兩個方面：一是直接以用戶認可的價值作為價值評價，二是通過以協作貢獻的價值作為價值評價，這兩方面是對價值創造最真實的評價。

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