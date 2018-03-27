•從數量型增長到創新型增長，應從觀念上實現重大轉變：一是從重視企業産品轉向重視用戶價值；二是從重視資本積累轉向重視知識積累；三是從重視物的投入轉向重視人的投入；四是從重視硬實力轉向重視軟實力。



•戰略要聚焦，風險要分散。對于企業而言，就是生産要精，研發要寬。戰略聚焦必須突出核心，將主導産品做強做精，集中資源于戰略性産品。風險分散必須放寬研發，研發宜寬廣才能找到機會，儲備好的産品用于投入新的生産。



•強大的公司敢于批評自己，而脆弱的公司根本不敢揭醜。最好的批評來自用戶，用戶對公司的産品和服務最有發言權，所以要不斷聽取用戶的批評意見，進而請用戶提出改進措施，與用戶一起參與公司的價值創造，因為用戶服務是公司價值的唯一來源。



•成功人士的心智模式非常獨特，愛因斯坦重視“簡潔思維”，將世界歸納成最簡單的數學方程；喬布斯重視“不同思維”，習慣于與衆不同；馬克思重視“反直覺思維”，擅長于源頭思考；蒂爾重視“逆向思維”，注重于倒過來考慮，從而獲得意想不到的大成功。

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