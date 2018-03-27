【港股解碼】美圖：未來將人臉識別技術用到區塊鏈上

美圖(01357)今日公布2017全年業績，公司去年總收入同比增長186.6%至人民幣45.275億元。公司首席財務官顔勁良稱，公司在2017年開始商業化布局，2018年將會有高速增長，而到2019年公司的盈利規模將會大增。産品運營方面，公司去年著重在用戶增長和用戶粘性增強兩方面，而今年將通過推出創新性的新功能及新應用而繼續著力壯大客戶基礎，同時在影像應用上構建活躍小區，藉此提升用戶參與度。

今日公司董事長蔡文勝、CEO吳欣鴻以及首席財務官顔勁良等出席記者會回答記者提問，以下爲問答實錄：

Q1：對于股價的看法？

A1：美圖公司首席執行官兼聯席公司秘書顔勁良回應稱，對公司股價非常有信心，2017年才是第一年在商業化方面有布局，2018年會進入快速增長狀態，對未來是非常有信心。

Q2：美圖營收結構多元化，外界對公司估值褒貶不一，怎麽看待這個問題？2018年美圖盈利和市值拉動空間會在哪些業務上？

A2：美圖業務是一個整體，市場上也許會把美圖業務單個拆分出來分析，但這不是最後理解美圖的方式。美圖的核心是廣大的用戶群，80%是女生用戶，60%在18到30歲之間，這是非常高質量高消費的女性用戶群。

董事長蔡文勝補充，互聯網公司最大的不一樣是不斷地在變化，如騰訊剛上市的時候就是一個遊戲業務，後來也在擴充多種多樣業務。而美圖一開始就在積累各種用戶，2017年美圖開始商業化步驟，所以我們會全方面展開。估值方面，每個人都要不同的看法，美圖上市到現在不到一年半，股價已經從招股價的8.5港元到現在的10港元。

Q3：美圖會像小米那樣回歸A股嗎?

A3：董事長蔡文勝：目前還沒有收到證監會的邀請。公司會密切關注，不排除未來有回A股的打算。

Q4：之前提出過的平台化國際化商業化的戰略，可以將現在的進展情況介紹一下嗎？

A4：美圖于2017年全年的海外用戶增長了29.5%，在海外也跟頂級互聯網公司比如像谷歌、FACEBOOK達成了戰略合作，他們爲美圖的廣告收入提供了強有力的基礎。美圖去年跟FACEBOOK合作了三款AI效果，也表明了美圖的影像技術也獲得了國際的互聯網公司的廣泛認可。在平台化方面，美圖帳號（即MTID）在2017年的注冊用戶數量上也保持了快速增長趨勢。美圖帳號也會爲未來多APP的打通提供了堅實的基礎。

Q5：商業化方面怎麽實施？

A5：首席運營官程昱稱，美圖增值的服務在快速增長接近了10倍，智能硬件方面收入也有不錯的增長。

Q6：美圖手機占總營收的比例一直在下降，未來在互聯網服務增長的過程中，對只能手機這塊的定位是什麽？

A6：創始人及首席執行官吳欣宏回應，美圖是一家人工職能公司，我們做只能手機也是爲公司的發展鋪路，我們現在布局兩塊AI技術，計算機視覺（CV）、自然語言(LP)。這兩項AI技術首先會在美圖的智能手機上應用，美圖手機非常好的硬件條件可以自己搭建可以做很多底層的研發。美圖手機爲了公司的商業化提供了很好的啓動，同時使得我們的品牌更加立體。未來在CV和LP方面會有更多投入，希望未來的手機能做到“能看會說”，“看”是指通過手機攝像頭有非常強的視覺效果，能像人那樣看懂一切識別一切。“說”是指通過自然語言，用戶可以和手機進行交流。這是公司未來的方向。

Q7：怎麽看待區塊鏈?

A7：美圖在去年底推出了區塊鏈的方案，美圖更多地是做兩個事情:一是在”美圖智能通行證”進行了舉措，通過“美圖智能通行證”在用戶的隱私上進行了保護，若未來有第三方的應用要使用用戶的數據，是要用戶授權的。美圖會將人臉識別技術用到區塊鏈上，通過人臉的特征進行安全級別的校驗，第二塊業務是美圖的錢包業務，這也是在純潔期間上市的。在未來主要是這兩塊的布局。

作者：鄒舒惠、張雨娜

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