招商銀行去年淨利年增13% 擬設資產管理子公司

路透社報導，招商銀行上週六公佈財報，2017 年淨利潤達 701.5 億元人民幣，較去年同期成長 13%。該行並研擬出資 50 億元人民幣，全資發起設立資產管理子公司。根據財報顯示，在資產品質方面，該行去年的不良資產出現「雙降」局面，不良貸款率 1.61%，較 2016 年底下降 0.26 個百分點；不良貸款餘額 573.93 億元人民幣，較期初下降 37.28 億元。不良貸款撥備覆蓋率 262.11%，較 2016 年底提高 82.09 個百分點。



然而，受「營改增」價稅分離及負債端市場利率上升影響，生息資產收益率增幅低於付息負債成本率增幅，導致淨利息收益率小幅下降，招行 2017 年淨利差 2.29%、淨利息收益率 2.43%，較去年同期相比分別下降 8 和 7 個基點。



招商銀行亦稱，擬出資 50 億元人民幣，全資發起設立資產管理子公司，並在適當時機根據業務發展需要，以及監管批准的前提下，可引進戰略投資者。



公告指出：「設立資產管理子公司是本行為滿足監管機構的最新要求、促進資產管理業務健康發展的重要舉措，可進一步完善本公司資產管理業務的交易主體地位和體制架構，並有效防範化解主體風險。」



招商銀行 H 股 (3968 HK) 週一盤中下跌 0.62%，報 32.20 港元。



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