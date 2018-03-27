Facebook與百度：中國用戶真的更「賤」嗎？

摘要：同樣涉及用戶隱私數據，Facebook 在用整版報紙道歉，百度李彥宏則稱中國用戶願以隱私換便捷，引發輿論譁然。周一，Facebook 股價繼續下挫，或將在 6 月回歸 A 股的百度股價則未受明顯影響。

近日，美國社交媒體巨頭 Facebook 因為收集、利用用戶數據、侵犯用戶隱私而被搞得灰頭土臉，股價一路下跌。而在太平洋的另一端，百度 CEO 李彥宏則口出驚人之語，稱中國人對隱私問題沒那麼敏感，「如果說他們願意用隱私來交換便捷性或者效率的話，很多情況下他們願意這麼做的。」

兩家網路巨頭，對待用戶隱私的態度迥然不同，對比之下，最快可能在今年 6 月通過 CDR 形式回歸 A 股的百度，再次陷入輿論漩渦。

處在漩渦中的 Facebook：祖克柏道歉、股價狂瀉

近來，因為洩漏用戶數據，Facebook 承擔巨大壓力。

上周日，祖克柏在英美 9 家媒體上用整版道歉，上面寫著：

我們有保護您資訊的責任。如果我們沒能做到，我們不配向您提供服務。

在整版道歉信中，祖克柏重申，Facebook 已經禁止讓第三方 APP「獲取過多資訊」，而且 Facebook 已經開始「限制 APP 在用戶登錄時的資訊獲取。」

Facebook 刊登在報紙上的道歉信，其中有公司標示和祖克柏的簽名

儘管如此，輿論對 Facebook 和祖克柏的不滿仍在升溫。當地時間周一，美國聯邦貿易委員會（FTC）聲明稱，FTC 非常嚴肅地看待近來媒體的報導，並認為對 Facebook 在隱私方面的操作倍感擔憂。FTC 確認，目前已經就 Facebook 的相關行為開始調查。

周一，Facebook 股價一度接近跌破 150 美元，為 2017 年 7 月以來首次，日內跌幅超 6%，和當日大盤走高形成鮮明反差。

李彥宏驚人之語並未對百度股價產生明顯影響

周一，在中國發展高層論壇上，百度 CEO 李彥宏稱，百度非常重視隱私問題，以及包括數據的保護。在過去幾年，中國也一直在加強相關的法律法規建設。不過，李彥宏也說：

但中國人更加開放或者對隱私問題沒有那麼敏感，如果說他們願意用隱私來交換便捷性或者效率的話，很多情況下他們願意這麼做的。

李彥宏還表示，百度要遵循一系列原則，如果認為用數據會讓所有者受益，而且他也授權使用他，我們會使用。百度基本的做法是，數據方面有該做什麼，不該做什麼。

李彥宏的這一言論一出，引發輿論強烈反彈。經濟觀察報評論稱，儘管李彥宏的話有些刺耳，但之所以他有這樣的認知，是來自多年來實踐經驗的總結。然而，這並不意味著中國用戶隱私洩露嚴重，就能倒推得到中國用戶願意用隱私換便利。更何況，目前用戶權益幾乎很難得到保護，而李彥宏等把數據外洩的鍋甩給中國用戶的不謹慎和貪小便宜，他們為數據外洩的辯護詞，無非是得了便宜還賣乖的炫耀而已。

據南方都市報報導，針對此事，百度相關人士表示，中國用戶願用隱私換效率，並不是說李彥宏認為隱私不重要：

從任何角度，百度不可能贊同侵犯別人隱私的行為。李彥宏是想表達，在遵循一系列的數據保護原則，如何更合理更有效率使用數據，讓社會、企業和用戶都比現在更受益。

此外，周一，據網易科技報導，百度也將成為 6 月首批 CDR 試點公司之一。

早在 3 月初，百度董事長兼 CEO 李彥宏在接受媒體採訪時稱，一直希望百度能夠整體在國內上市，因為主要的用戶和市場都是在中國，如果主要股東也在中國就是最理想的情況。

周一，百度股價似乎沒有因為李彥宏的言論太大影響。百度股票當天高開低走，但是隨著美國股市信心重振，股價收復失地，上漲 2.55%，報 235.94 美元。

圖片來源：富途牛牛

『新聞來源／華爾街見聞』