〈美中貿易戰〉美中兩隻老虎各懷鬼胎 真正觸發貿易戰原因是這些

美國總統川普上周四 (22 日) 宣布向高達 600 億美元中國產品開徵關稅，並限制中國在美國的併購投資。中國商務部隨即反擊，宣布計畫向約值 30 億美元美國貨品加徵關稅，涉及水果、生豬、廢鋁、鋼管。

相比美國的 600 億美元關稅清單，中國的 30 億美元關稅清單只是小巫見大巫，而且未將大豆、高粱、波音飛機等美國對華最大宗出口產品納入報復名單，顯示中國政府仍然是理性、克制、忍讓，為談判留下迴旋餘地。

中國是世界上最大的大豆進口國，它採購了全球 60% 的產能用於動物飼料的豆粕。主要進口國是巴西和美國。美國農業部上周二 (20 日) 公佈的預測指出，中國 2018/2019 年將進口 1 億噸大豆。另據中國海關數據顯示，美國在 2017 年向中國出口了約 480 萬噸高粱，價值約 10 億美元，幾乎是中國去年糧食進口的全部。

此外，在去年「川習會」，中國向波音公司採購了 300 架客機，價值超過 370 億美元，這 300 架客機目前尚未交貨。

輿論認為，貿易戰大概不會真打起來，眼下華盛頓和北京間的言辭激烈交鋒「只是表演給各自國內公眾看的公關戰」。

英國《衛報》用斗大標題寫著「都是紙老虎嗎？美中兩國在關稅問題上紛爭但貿易戰看上去不太可能發生」。副標題是：「川普大力炫耀要對來自中國的進口產品徵收關稅，但專家們說，雙方都不會冒險將眼下的爭吵升級」。

《星島日報》報導，哈佛大學教授馬丁 • 費爾德斯坦昨 (26) 日在北京表示，觸發中美此輪貿易緊張關係的誘因，並不在於美國巨大的貿易逆差，更主要關於技術轉移、網絡經濟間諜等方面的原因。

他認為，貿易戰背後的一個誘因是，中國在產能過剩的情況下存在傾銷問題。美國真實目的，是逼使北京取消對外國企業必須成立合資公司方可進入中國市場的限制。

隨著中美雙方重啟高層會談，美國也將關注國家主席習近平 4 月在海南博鰲論壇上的講話。有觀察人士表示，預計習近平將宣布擴大保險等市場的外資准入。

據傳中美兩國正在私下談判，美方上周致信國家主席習近平首席財經智囊劉鶴，列出川普政府多項明確要求，包括下調對美國進口汽車徵收關稅、增加採購美國半導體產品、對美國公司進一步開放金融領域等。並指美國財長梅努欽正考慮親赴北京推進相關談判。