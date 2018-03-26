貿易戰 誰傷得重？川普得細細想

根據 MarketWatch 分析報導，一場全球貿易戰已非不可能的事。川普總統已推倒第一張骨牌，情勢已難停止。

單單在三月，川普便祭出了二項關稅，一項鎖定中國進口商品，另一項則是對進口鋼鋁課以重稅，並於上週五生效。這二項關稅影響深遠，牽連亦廣，可能還會升高成貿易戰。

儘管華盛頓的共識似乎支持對中國大陸採取更為強硬的立場，然而川普的行動仍嫌草率，且恐難善了。這項行動的時機，再糟不過，並無法讓多數國家支持川普政府對中國大陸採取的片面行動。

雖然部份美國最親密貿易夥伴 (墨西哥，加拿大，歐盟，澳洲，阿根廷，巴西與南韓) 得以暫時豁免鋼鋁關稅，然而他們與華盛頓的關係却已變得緊張，且還可能持續下去。美國外貿協會總裁耶夏 (Rufus Yerxa) 更指出，這項行動可能為中國大陸帶來更多同情，而非壓力。

貿易戰開打，誰受傷最重？恐怕不是中國。短視者的短期政治斬獲，終將被長期政治與經濟的後果所淹沒。

政治面而言，川普的行動符合他的 "美國優先" 貿易政策，也兌現了 "對中國強硬" 的競選承諾。展望 11 月的期中選舉，對中國課稅似乎是川普維持基本盤的明智之舉。然而，如果專家估計正確，他的這項行動不只會造成物價上漲，抵銷減稅的利益，還可能引來中國報復，重創他的基本盤。

根據前美國貿易代表弗羅曼指出：每一個人及所有經濟體都將受到負面衝擊，問題只在多或少。

中國是美國穀物的最大購買國，美國出口的黃豆有半數係輸出至中國。中國的一種可能的選項，將是鎖定美國農產品。而農產品是美國出口的重要部份，亦為川普的基本盤所在。

中國的另一種選項，是將生意由波音轉向空中巴士，這將讓該美國最大出口商損失慘重。

另外，別忘了美國外債達 6.26 兆美元，中國為美國債券的最大持有國，持有比例高達 19%。如果中國決定拋售美國公債，做為報復措施，則公債價格將大跌，殖利率則大幅攀升，造成重大負面衝擊。這顯示，貿易戰並非如川普想像的對美國有利。

最後，一旦兩國的報復措施升級，兩國的貿易夥伴都將受到影響。據估計，一場全球貿易戰，可能於未來幾年，讓全球 GDP 每年減少一至三個百分點。