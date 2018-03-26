【豐銀投顧】貿易戰缺口未補前，別太樂觀！

◆盤勢分析

上週五道瓊指數持續回檔超過 400 點，2 個交易日就跌掉了超過千點，那斯達克也在科技尖牙股的領跌之下持續回檔，那斯達克出現假突破就在告訴市場科技股的多頭行情已經結束，雖然在科技權值股中只有奈飛跟亞馬遜的股價還能維持強勢，但也都已經開始出現轉弱現象，回檔補跌看起來只是早晚的事，不過，要看到美股轉空也沒那麼快，崩盤總在反轉後，從道瓊、S&P 季線下彎開始，接下來就換科技股，還是得經過一段時間，歐元區的表現將攸關未來全球股市的強弱，德國的大頸線仍然是關鍵。

台股今天雖然相對抗跌，不過，上方的缺口反壓仍然存在，按過去缺口不補的經驗來看，輕則百點，重則千點回檔行情，因此明天若是無法封閉缺口，不排除在月底摩台指結算之前會有壓低結算的壓力，從技術面看，台股 3/22 高點並沒有越過 1/23 高點，因而形成高點不過的空方架構，即使現在低點還沒有破，至少也已經形成轉弱格局，再加上短線的空方缺口，甚至連外資的總持股水位都已經減少碼到約在台股 9500 點的位置，如果以量先價行的角度來看，台股指數回到 9500 點也算是合理的表現，只是在四月底之前有融券強制回補的優勢，因此指數看起來似乎沒那麼容易下跌，別忘了 2015 年的 4 月底之後，台股從 10014 重挫 2800 點到 7200 點才止跌，就是在融券回補完之後才反映出當初全球的貿易需求急縮的風險，現在的貿易戰只要因為利空消息所帶動的空方缺口沒回補，就代表貿易戰不會如市場預期那麼簡單結束。

因此在操作上，以產業全面轉強開始輪動輪漲的生技股為主，指標股的科妍、保瑞以及益安仍然持續強勢表態，帶動無論是低檔轉強的安成藥、寶齡富錦、醣聯等，或是法人有進場佈局的美時、晟德以及麗豐 - KY 等都是未來在中國生技產業推動之下的可能受惠者，除此之外，生技產業也有所謂的綠色通道可以依循，今年的生技股將有機會出現谷底大翻轉！可持續留意！(豐銀投顧證期雙照分析師翁偉捷提供)

