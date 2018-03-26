【顧德投顧】關鍵K之王 藍登耀 盤後分析

(6141 柏承) 波段大漲 ( 58% ) 啦。



今日台股初步展現止跌的跡象，開低走高，不過買盤進駐，指數翻紅，終場指數上漲 16 點，收在 10840 點，成交量為 1187 億元。

重點持股報告。

(1589 永冠 - KY) 今日強勢股。

(6141 柏承) 我們的 (木白伯) 真的超帥的，從我們 2/21 進場並一路續抱以來，股價就是完全符合我們的系統，所以操作就是很簡單的一路續抱即可。而柏承也很給力，股價也是順利的一路創高，會員們的獲利真的太棒了，就是一天天的擴大唷。

而今天 (木白柏) 再度火力全開，盤中再度大漲 ( 6% )，整個波段已經上漲( 5 8 % ) 囉，獲利持續飆高，恭喜會員們囉。

操作依舊跟隨 (關鍵 K 系統)，不預設任何立場，一切紀律化操作即可。

該買的買、該賣的賣、該抱的抱。維持資金靈活，避開弱勢股，堅持只做進入 (甜蜜期) 的強勢股。

跟緊老師、跟緊關鍵 K 系統，自然能避開風險、又能創造獲利。未來我們繼續向前，持續創造亮麗績效。

(今日多方關鍵 K 系統股票: 6141 柏承、1589 永冠 - KY。)

以上資料由 藍登耀老師 + 關鍵 K 團隊共同彙整。

(以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險)