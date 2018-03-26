【華冠投顧】03/26（一）大人嚇到皮皮剉，小孩持續強強滾第二集

◆盤勢分析

川普對大陸新關稅政策，大陸也要課關稅反擊，日本也跟進關稅貿易戰，美股四大指數上週五道瓊再跌 424 點，費半重挫 3.29%。

台股盤中有消息傳出中美貿易大戰有緩解的可能，因此開低走高，雖然權值股 2330 台積電和 2317 鴻海熄火賣壓甚大，但是 2454 聯發科、3008 大立光、2409 友達、3481 群創、5871 中租 - KY、2823 中壽、2882 國泰金、2412 中華電、3045 台灣大、2912 統一超、6505 台塑化等重量級權值股撐盤收盤小漲 16 點，縱然如此，外資與投信自營商法人們的賣超卻持續加大中。外資今日賣超 89.87 億，投信賣超 7.96 億，自營商賣超 20.40 億…… 大人們嚇到皮皮銼！

※強弱勢族群

OTC 盤中小股持續強強滾，生技表現最強，共有 15 家漲停板！連兩天大漲的個股有 5281 大峽 - KY、1781 合世、8930 青鋼、3694 海華。今日轉強的個股有 3708 上緯、2404 漢唐、4137 麗豐 - KY、4168 醣聯。

高檔突然急跌股有 6150 撼訊、9912 偉聯，弱勢股如 1526 日馳、6510 精測、2499 東貝、2345 智邦…… 文章篇幅有限，歡迎免費加賴收聽《股市幸運星》節目。最後祝各位投資好朋友明日操作順利！

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資理財都有風險，請記得嚴設停利停損，順勢操作。