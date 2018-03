仁天科技與實達集團聯手打造「移動互聯+物聯」大生態圈

香港, 2018 年 3 月 26 日 - (亞太商訊) - 2018 年全國兩會剛完滿結束,在會議上國家領導人們在今年的兩會政府工作報告中再次指出——深入開展「互聯網 +」行動,實行包容審慎監管,推動大數據、雲計算、物聯網廣泛應用,新興產業蓬勃發展,傳統產業深刻重塑。在 2010 年,「物聯網」首次被寫入政府工作報告,時至今日,「物聯網」行業已是中央政府重點扶持發展的行業之一。



仁天科技獲實達集團全面要約

看準時勢,就要把握機遇。近日,仁天科技 (885.HK) 發佈公告稱於 2018 年 3 月 19 日獲公司最終控股股東景百孚先生知會,景百孚先生全資擁有之公司包括 Better Joint Venture Limited 及 Mystery Idea Limited,於近日與福建實達集團 (600734.SH),就可能買賣上述景百孚先生兩間全資公司所持有之合共 5,342,513,350 股股份(相當於仁天科技已發行股本約 47.92%)訂立框架協議,暫定交易價格約 20.57 億港元,以現金支付。



是次股權轉讓,實達集團將成為仁天科技的控股股東。作為在中國大陸物聯網產業鏈不同層級重點佈局的兩家領先的物聯網企業,在本次交易完成後將形成一個更大更強的整體。目前實達集團主營業務分為兩部分:一是移動通訊智能終端業務,包括移動通訊智能終端及相關核心部件的研發、設計、生產和銷售;二是物聯網周界安防業務,包括防入侵系統、視頻監控及物聯網安防應用相關軟件、硬件產品的研發、生產、銷售及相應的技術服務。而仁天科技控股的主營業務主要分佈在面向企業的物聯網體系中雲(行業應用及大數據)、管(物聯網網絡傳輸)、端(智慧採集設備及行業終端)三個環節,致力於整合信息流、物流及資金流的整體解決方案。兩家公司在移動互聯網及物聯網各有側重,并各具優勢。



興業證券:有機結合促進資源共享、產業協同

市場有分析認為,若此次交易完成,實達集團及仁天科技之間的關聯交易及其他相關成本將顯著降低;雙方強強聯手將有利於彼此以規模效應繼續擴展現有業務,增加整體業務及收入規模的同時,亦可有效利用各自優勢,補齊在各自產業鏈中的短板,並產生協同效應,增強雙方在物聯網行業中的綜合競爭力。而興業證券亦發表研究報告事件點評,認為實達集團及仁天科技的各自業務處於物聯網產業鏈的不同層級上:如相比較實達集團較單一的智慧安防場景,仁天科技更能來帶智慧社區、智慧物流及智慧校園等更多物聯網場景及細分市場資源。兩家公司的有機結合,可以做到研發目標共攤、研發成果共享、市場共享及資源共享等等。而是次最終控股股東內部 A 股及港股資產的重新整合,也將更有利於未來行业快速發展時迅速增強自身的同業競爭實力,從而順應國家物聯網戰略的發展大潮,加快公司長期戰略目標的實現。



仁天科技 2015 年全年、2016 年全年和 2017 年上半年股東應佔溢利分別為 38,258 千港元、154,446 千港元、226,490 千港元,其盈利持續保持大幅增長。作為港股中鮮有的物聯網標的概念股,仁天科技未來可背靠 A 股元老級 IT 公司實達集團的資源,繼續在企業物聯網解決方案領域深耕,積極圍繞物聯網進行市場拓展、產品研發及投資;同時有望更好的利用港股上市平台,為兩家公司引入更多先進的物聯網技術及資產,體現 A 股港股聯動發展的更大價值。

Copyright 2018 ACN Newswire. All rights reserved.