鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-02 06:50

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近一個月以來，隨著港幣兌美元 (USDHKD) 匯率逼近弱方保證，市場擔憂港幣流動性收緊及其對港股的衝擊。雖然近期 HIBOR 利率波動引發市場關注，但單純因套利交易和香港金管局回收流動性導致的利率變動對港股影響有限。

港幣保衛戰開打！HIBOR利率波動真相曝光 港股下半年將創新高？（圖：Shutterstock）

根據興業證券最新研究報告，今年下半年港股將呈現震盪上行勢，秋季可望持續創出年內新高。

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今年以來，港股經歷顯著資金流入。年初至今，南下資金累計淨流入超過 7250 億港元，加碼節奏遠超歷史同期水平，成為港股市場最主要的增量資金來源。

值得注意的是，港股通成交金額佔港股整體成交的比重已攀升至 25% 左右，顯示中國資金對港股影響力持續增強。這種資金結構的改變造成美元流動性對港股的影響明顯被削弱，HIBOR 利率與港股的關聯性也隨之降低。

研究指出，從 HIBOR 利率近期波動來看，主要受兩方面因素影響。一方面，5 月初因新台幣快速升值引發亞太貨幣集體走強，美元兌港幣匯率一度突破 7.75 強方保證，香港金管局為此向市場注入近 1300 億港元流動性，導致 HIBOR 利率快速下行。另一方面，5 月底以來，港美利差擴大引發套利交易，資金「做空港元、做多美元」，推動美元兌港幣匯率回落至 7.85 弱方保證區間，迫使香港金管局近期回收約 94.2 億港元流動性，HIBOR 利率隨之回升。

興業證券認為，雖然短期內 HIBOR 利率可能持續波動，但大幅上升的可能性有限。從聯繫匯率制度的設計來看，除非香港金管局顯著回收流動性，否則 HIBOR 利率很難持續大幅走高。目前香港銀行體系總結餘仍維持在較高水平，市場流動性依然充裕。

此外，考量到美元恐維持弱勢格局、南下資金持續流入、企業分紅和 IPO 活動對港幣需求支撐，以及聯準會 (Fed) 降息預期等因素，香港金管局大幅收緊流動性的必要性和意願都較低。

報告也特別強調，HIBOR 利率與港股的相關性更反映的是美元流動性的影響。數據顯示，兩者確實存在負相關關係，但這種相關性恐更多是透過美元流動性這一中間變數傳導。事實上，作為美元流動性的「代理變數」，HIBOR 利率主要透過影響資本流動和估值定價來間接作用於港股市場，但隨著南下資金成為港股主導力量，這種間接影響正在減弱。

展望今年下半年，興業證券對港股抱持相對樂觀態度。雖然短期內可能面臨一些戰術性調整壓力，尤其是需要關注對等關稅政策變數及 7 月美債跟日債市場可能引發的全球金融市場波動，但這些調整反倒提供逢低佈局的機會。

從時間窗口來看，8 月以後，隨著中美貿易談判可能取得進展、Fed 進入降息週期等因素的疊加，港股有望迎來基本面和風險偏好的雙重改善，從而走出創新高的行情。

值得注意的是，報告還提醒投資人要理性看待 HIBOR 利率的波動。雖然該指標與港股有統計上的相關性，但在當前市場環境下，其指示意義已明顯弱化。南下資金持續流入改變了港股的資金結構，令港股更受到中國資金流向和市場情緒的影響。因此，投資人在分析港股走勢時，應該更重視資金面、政策面和基本面等直接因素，而非過度解讀 HIBOR 利率的短期波動。