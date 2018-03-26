中國力鴻公佈2017年度業績

國際多元化及智能化戰略成效顯著



香港, 2018 年 3 月 26 日 - (亞太商訊) - 中國力鴻檢驗控股有限公司（「中國力鴻」或「公司」；股份代號：1586.HK）欣然宣佈其截至二零一七年十二月三十一日止十二個月（「報告期」）之全年業績，並就本年度建議派付末期股息每股人民幣 0.025 元。



2017 年中國經濟穩中有升，能源需求小幅回升，煤價高位震蕩，發電量和煤炭產量雙雙回暖增長。中國力鴻充分抓住行業和市場環境的利好機遇，圍繞國際化、多元化、智能化、信息化四個戰略方向，加大資源投入，積極謀劃佈局，於報告期內運營狀態良好，業績繼續錄得穩健增長，為股東創造了良好的回報。報告期內，公司錄得收入約為人民幣 200.9 百萬元，較 2016 年同期增長 7.8%。毛利約為人民幣 110.7 百萬元，較 2016 年同期增長 14.9%。淨利潤約為人民幣 34.7 百萬元，較 2016 年同期增長 3.2%。



服務中心網絡擴張 成功實現海外佈局

2016 年及以前，公司的服務中心主要覆蓋中國的主要煤炭交易海港，對下水煤交易提供檢測服務。2017 年，公司成功實現境內外服務中心網絡的覆蓋與擴張：公司持續完善國內服務網絡，新建了江陰、陝西、湖北三個國內服務中心，檢測服務範圍拓展至陸路煤炭（通過鐵路或貨車進行陸路運輸的煤炭）貿易，國內服務中心數量達到 11 個；公司加快國際化步伐，新建了新加坡、印度、馬來西亞、印尼四個海外服務中心，海外服務網絡已覆蓋東南亞地區，並在業務多元化上取得突破，在海外服務中心開展了除煤炭以外的其他礦產品及油品檢驗的業務。



資源投入加大 科技研發碩果累累

公司視技術改進對為公司服務水平能否取得市場競爭優勢的關鍵因素，因此公司投入充足的資源推進研發工作。2017 年，公司不斷加大科研投入，研發項目「機器人智能煤炭製樣系統」通過行業的科技成果鑑定並投入使用。經專家鑑定，該系統高效環保、環境友好，填補了國內煤炭機器人自動化的空白，達到國際領先水平；另一科研項目「機器人自動化驗系統」正在研發中，研發進展備受市場關注。此外，自主研發的新一代信息化系統「LEON LIMS 1.0」於 2017 年 8 月正式使用，煤炭檢驗從接受委託到出具證書的全部業務流程實現信息化管控。



充分把握行業收購合資機遇 加速新興區域市場開拓

2016 年及以前，公司主要通過自身增長來開拓業務。鑒於檢測及檢驗行業存在大量的收購和合作的機會，公司充分把握能夠提升公司服務能力或服務範圍的潛在機會。2017 年以來，公司通過引進優秀的人才團隊或合作方，以投資控股的合作方式快速開拓新的區域市場，建立海外服務網絡，並進入其他商品的檢驗服務領域，從而進一步拓展了公司的服務能力和範圍，為公司業務未來的持續成長奠定了堅實的基礎。



中國力鴻檢驗控股有限公司董事長兼執行董事及行政總裁李向利先生表示：「公司以煤炭繼續檢測及檢驗為現階段核心業務，以科研創新、國際化擴張和多元化發展為未來方向。展望未來，公司計劃繼續通過升級和拓展服務中心網絡，加強科研創新能力，進行戰略收購、合資合作提升服務能力及擴大服務範圍以進一步鞏固在煤炭檢測及檢驗行業的領導地位，進化成為國際化、多元化和智能化領先的第三方質量保證服務商，力爭為公司股東帶來更大的回報。」



關於中國力鴻檢驗控股有限公司

中國力鴻是中國最大的煤炭檢測及檢驗服務供應商，通過主要位於具有戰略意義的中國主要煤炭交易港口的國內服務中心及海外服務中心為煤炭行業等國內外諸多行業提供一套全面的服務，包括（1）檢測服務，（2）鑒定服務，（3）見證及輔助服務。公司致力於成為世界最具公信力的第三方質量保證服務商。

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