元山去年每股賺1.04元 打進陸廠供應鏈 今年業績有望優於去年

風扇大廠元山 (6275) 公布去年財報，2017 年稅後淨利為 5993 萬元，年增 8.7%，每股盈餘 1.04 元，與前一年度 1.03 元相當。元山指出，今年營運重點聚焦在熱傳事業部的應用與市場拓展上，此外官田新廠加入生產行列，預期業績可望優於去年。元山 2017 全年合併營收為達 24.2 億元，創下歷史新高紀錄，年增加 6.2%，受到台幣強勁升值影響，全年匯損達 1037 萬元，而全年毛利率達 21% 維持高峰，主因來自於車用與高階家電訂單在全球市場持續成長，全年 EPS 達 1.04 元。



元山表示，2017 年即使受到台幣強勢升值影響，但仍繳出亮眼成績，主要是受惠過去深耕的車用風扇在全球市場已進入收割階段，大幅挹注熱傳事業部營收，同時貢獻公司整體毛利率持續維持高檔水準。



此外，家電事業部在日本市場也有所斬獲，元山主攻高階直流變頻風扇與除濕機、空氣清淨機等高毛利商品，由於元山整體生產良率高、品質與出貨穩定，深獲要求嚴格的日系客戶青睞與肯定，新產品與新客戶訂單也持續成長，雙事業體前景看好下，將可望使元山營運動能一年強過一年。



展望 2018 年，元山將營運重點聚焦在熱傳事業部的應用與市場拓展上，公司指出，今年起中國車廠將陸續提升中高階車種車用風扇的數量，並將部分車款由選配轉為標配，預估改款需求將持續暢旺至 2019 年。此外，熱傳事業部也將持續開發其他應用，除了原先資料中心、交換器等雲端運算散熱需求外，虛擬貨幣的挖礦熱潮也帶動散熱風扇的市場，大型工具機具、醫療設備以及綠能發展應用上也將在今年有所發展。



元山預估，官田新廠正式加入生產行列後，在稼動率滿載的前提下，整體產能不僅可望較過去提升，智能化產線也將提升生產良率與效率，為元山未來營運增添動能。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』