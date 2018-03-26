益通不耐連虧9年 減資擬彌補虧損 減資幅度59%

太陽能電池廠益通 (3452-TW) 不耐連續虧損 9 年，今 (26) 日宣布，董事會決議擬辦理減資以彌補虧損，減資金額約新台幣 45.999 億元，減資幅度約 59.01%，減資後股本降至約 31.95 億元，預計今年第 4 季完成減資作業。

益通表示，目前公司實收資本額為 77.94 億元，累積虧損 67.48 億元，為改善財務結構與未來發展需要，董事會今日通過先以資本公積 21.48 億元彌補虧損，擬辦理減資 45.999 億元，減資比例約 59.01%。

益通指出，減資後實收資本額將降至 31.95 億元，待股東會通過並經主管機關核准後，授權董事會訂定減資基準日與辦理減資作業，預計第 4 季完成減資作業。

益通從 2009 年至去年為止，已連續 9 年虧損，受到去年第 4 季認列資產減損約 18 至 22 億元影響，去年稅後虧損 26.19 億元，每股稅後虧損 3.59 元，較 2016 年的每股稅後虧損 1.04 元擴大。

展望後市，益通總經理楊信華表示，太陽能產業環境仍相當艱困，包括印度懲罰性關稅與美國的 201 條款等，都對產業造成影響，仍盡力調整營運腳步，盼能提升整體營運。