摩根士丹利：不祥之兆正在出現 美股已是強弩之末

摘要：摩根士丹利認為，2018 與 2017 的股市截然不同，許多預期都在一一兌現：波動加大，金融狀況趨緊，經濟先行指標觸頂等。年末的標普 500 應該與目前水平相當，股票投資者在三第四季會更難捱。

貿易戰的風險，Facebook 引發的科技股拋售，讓美股乃至全球股市再一次全面重挫。

摩根士丹利正好在本輪大跌之前的 3 月 19 日，就已經根據宏觀風險，對股市回調做出了提示，稱市場定價可能偏高。「以美股為例，稅改的優惠規模是確定的，但應用卻是不明朗的」，並指全年盈利預期也有可能過高。

這種相對悲觀的情緒在周一進一步加重。摩根士丹利美股首席策略師 Mike Wilson 當時稱，結合內部數據和行業統計以及市場情緒，年內的高點可能已經出現，「一月是融漲，至少是頂點」。

在最新的報告中，Mike Wilson 暗指，更大的波動性還在前面。上周五，標普收跌 2.10%，而自 1990 年以來，如果標普 500 在周五下跌了 1.5% 以上，那麼在下一個周一，有 97% 的機率還會進一步下跌。

摩根士丹利稱，風險資產最喜歡的是「強就業 + 弱通膨」的組合，但 2018 年的股市情況，與 2017 年截然不同，許多被預計的事情，都在實際地發生——利率、外匯和股市波動性加大，金融狀況趨緊，美股估值收縮，經濟先行指標觸頂，經濟數據的意外表現。

報告指出，雖然目前美國或是其他地區上市公司的 EPS 增速尚未出現觸頂跡象，但目前已經可以看到到不祥之兆。股票投資者在三第四季會更難捱，因市場的上漲屆時將顯疲態。

不過該行亦指，目前的股價仍有估值支撐，美股仍可能在二第三季走高，但標普 500 指數年末的水平應該與目前相近。

短期來看，摩根士丹利強調了 LIBOR 利率上升，帶動的融資成本上升的影響。但該行指供應有望在 4 月減少，LIBOR 利率有望到那時出現下跌，為企業盈利提供積極信號。

對於兩個近期的主要風險，聯準會和關稅，摩根士丹利認為從豁免範圍來看，更廣泛的貿易糾紛風險暫時無虞，川普政府的關稅策略更像是談判的策略。而聯準會稍顯鷹派的姿態帶來的影響，也將會被股市逐漸吸收消化。

『新聞來源／華爾街見聞』