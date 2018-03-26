貿易戰下的贏家？黃金創下2年來最佳單週漲幅

《彭博社》報導，隨著美中之間的貿易戰爆發，黃金期貨因避險需求已創下 2 年內最佳單週漲幅。但是對於對沖基金來說，不幸的是，他們過於專注於利率的波動而喪失了這次賺錢的機會。

基金經理人原本預計，在美聯準會 Fed 慢慢升息的幅度下，黃金上漲幅度應落至今年的最低水平。但由於貿易緊張局勢超過了市場，升息並沒有給黃金帶來壓力。ETF 投資者則注意到了黃金價格的上漲，將黃金持有量提高到近 5 年來的最高水平。

Aberdeen Standard Investments 全球策略師 Frances Hudson 表示，「從表面上看，ETF 持有人看起來是想法正確，但可能只是因為他們使用黃金作為對沖，剛好運氣好，也許對沖基金經理人並未太在意政治新聞」。

黃金存量，ETF（白），對沖基金（藍）/ 圖：彭博

根據美國商品期貨交易委員會（CFTC）發布的數據，在截至 3 月 20 日的一週內，基金經理們將淨多頭 (net long)，也就是價格上漲和下跌下注的差額，平均下調 16% 至 121,838 期貨和期權。

相比之下，黃金 ETF 在同一時期增持約 1%，截至週四（22 日），黃金囤積持有量為 7290 萬盎司，為 2013 年 5 月以來的最高點。6 月交付的黃金期貨週五（23 日）收漲 3.3，收於紐約每盎司 1355.70 美元。

今年價格變更，S&P500（白），黃金（藍） / 圖：彭博

黃金現貨最近的漲勢優於今年 S&P 500 指數的表現。雖然全球經濟成長在 2018 年初對黃金造成壓力，但在美國和中國的關稅戰之前，下跌跡象仍然存在。上週週四（22 日）報告顯示，歐元區私營企業區塊成長速度為 14 個月來的最緩慢，日本製造業失去動力，德國商業信心下降至近 1 年來的最低水平。

在央行升息的情況下，黃金（白）價格還是繼續成長 / 圖：彭博

自 2015 年年底以來，黃金價格已經上漲了 28%，無視傳統觀點 - 認為藉貸成本上升會抑制無息的金屬需求。Sprott 高級投資組合經理 Trey Reik 表示，原因可能源於隨著利率上漲，美國人已經為償還信用卡和汽車貸款開始感到壓力。

儘管如此，還是有投資者相信美國經濟將會持續上漲，促使美聯準會升息的速度比 2018 年預計的 3 次升息更多。這種情況有可能會幫助美元反彈並抑制黃金的需求。

US Bank 財富管理高級投資策略師 Rob Haworth 說道，「認為就升息數量而言，美聯準會今年有可能出現一些驚喜，所以應會對黃金造成衝擊。然而投資者對股市估值有些擔憂，並將黃金視為潛在機會」。