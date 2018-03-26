貿易戰情勢趨緩 金價自5週高點回落

媒體報導稱，美中雙方正針對貿易問題，進行協商，貿易戰似有轉圜餘地；受此消息影響，週一 (26 日) 金價自 5 週高點回落。

根據 Investing.com 報導，美東時間週一清晨 4 點 19 分，紐約商品期貨交易所 (COMEX) 黃金期貨價格下跌 0.33%，至每盎司 1,345.4 美元，自 5 週高點 (1350.40 美元) 回落。

美國總統川普上週簽署備忘錄，將對中國進口商品，課徵逾 500 億美元關稅；中國也不甘示弱，稱將「奉陪到底」，祭出反制措施，擬對 128 項美國進口商品，課徵至少 15% 的關稅。

上述情況，使貿易戰緊張情勢持續升溫。

不過，Investing.com 引述 Wall Street Journal 報導稱，美中雙方正針對貿易問題，進行協商，貿易戰情勢，有趨緩跡象。

美元兌一籃子 6 種主要貨幣的美元指數，下跌 0.15%，至 88.97，逼近 1 個月低點。

其他貴金屬交易方面，白銀期貨價格下跌 0.16%，至每盎司 16.555 美元；鉑金期貨價格變化不大，報每盎司 954.9 美元。

銅價下跌 1.44%，至每磅 2.950 美元，近期對貿易戰的擔憂，已將銅價壓低至 2017 年 12 月以來最低水平。