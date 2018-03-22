貴金屬盤後─Fed升息決議後 美元走疲 黃金上漲 收一週最高價

週三交易，黃金期貨收在一周來最高價格，在 Fed 決定升息之後，美元進一步下跌而支撐黃金。

Fed 堅持其 12 月時的預期，今年仍只升息三次，但推升他們 2019 年和 2020 年升息的預期。投資者關注 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 的記者會，以探尋 Fed 此後升息腳步的積極程度。

金融市場的投資者先前已在價格上反映過 Fed 升息半碼的預期。

Goldmoney 研究主管 Alasdair Macleod 表示，「黃金多頭應該牢牢記住，升息半碼後會讓聯邦資金利率低於 Libor50 個基點，或說自由市場利率。在這個基礎上，將會出現更多次調升。」

在電子盤交易，4 月黃金是每盎司 1325 美元。

黃金自週二近三週的最低收盤價回彈，週三收盤價創 3 月 14 日以來最高點。4 月黃金上漲 9.6 美元或 0.7%，收每盎司 1321.50 美元。

5 月白銀也自週三價格回彈，收漲 1.5% 至每盎司 16.419 美元。

ICE 美元指數下降 0.5% 至 89.91。該指數在 Fed 宣布前的跌幅約 0.3%。

利率調升通常會推漲美元，並降低貴金屬的吸引力，但黃金持有者也關注 Fed 的升息舉動會不會扼殺通膨，通膨通常是黃金的避險因素。

週三經濟數據方面，美國二月份成屋銷售終止連續 2 個月下降趨勢，較一月份上升 3%。

其他金屬交易：

在 Fed 決議公布前，5 月銅上漲 0.7% ，收每磅 3.059 美元。

4 月白金上漲 0.6% 至每盎司 950.60 美元。6 月鈀金上漲 1.1% 至每盎司 986.45 美元。

在 ETF 中，著重白銀的 iShares Silver Trust 上漲 1.4%。SPDR Gold Shares 上漲 0.9%。VanEck Vectors Gold Miners ETF 上升 1.2%。