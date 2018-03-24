貴金屬盤後─貿易戰、鷹派波頓上任、Fed保守 金價站上5週高點

週五交易，黃金期貨價格上漲，收盤創 5 周最高價格，本週漲幅近 3%，係因中美貿易戰風險增強。

GoldSeek.com. 總裁兼執行長 Peter Spina 表示，「黃金上漲感覺蠻意外的，但考慮到股市波動和中美關稅間的不明朗性增強，更大型貿易戰的衝擊讓貴金屬有更加安全。」

4 月黃金上漲 22.5 美元或 1.7%，收每盎司 1349.90 美元，達 2 月 16 日以來最高收盤價，本週上漲約 2.9%。

前一日，在 Fed 升息與今年升息次數保守的消息過後，美元走貶，黃金收盤價已站上 2 週高點。

在週五的經濟數據中，美國耐久性商品訂單大增 3.1%，但上個月新屋銷售小降 0.6%。

但週五投資者焦點集中在全球貿易戰，因為在川普政府對中國價值近 500 億美元商品增收關稅後，中國已經做出反應，宣布將對美國近 30 億美元商品增收進口關稅，並指控川普政府違反全球貿易規則。

Commerzbank 分析師表示，這種「越來越近的貿易糾紛」已經讓「全球股市走跌、債券殖利率下降，以及美元走貶，這些全部都是黃金正面上升的因素。」

ICE 美元指數下降 0.5% 至 89.43，本週下跌 0.9%。

Spina 表示，「如果由於市場和美元下跌，導致更大的資金流入，黃金可能會在未來幾週內上漲 10％。」

同時，川普總統撤換國安顧問 Herbert Raymond McMaster ，改由外交政策鷹派人士波頓（John Bolton）接任，Commerzbank 認為，這使得伊朗被制裁的可能性提高，這讓市場更加不諳，轉而支撐黃金。

黃金券商 USAGOLD 創辦人 Michael Kosares 表示，波頓的任命，加上川普提高關稅，以及 Fed 降低鷹派氣氛，黃金的漲勢「會持續到下週甚至以後，因為這三大事件都有延續性的力量。」

其他金屬交易：

5 月白銀也自週三價格回彈，收漲 1.2% 至每盎司 16.582 美元，本週升幅 1.9%。

5 月銅下跌 0.9% ，收每磅 2.993 美元，本週下跌 3.7%。

4 月白金下跌 0.1% 至每盎司 948.40 美元，本週下跌 0.2%。

。6 月鈀金下跌 1% 至每盎司 971.55 美元，本週下跌 1.7%。

在 ETF 中，著重白銀的 iShares Silver Trust 上漲 1.2%，本週上漲 1.5%。

SPDR Gold Shares 上漲 1.6%，本週上漲 2.7%。

VanEck Vectors Gold Miners ETF 上漲 3.8%，本週上漲 4.1%。