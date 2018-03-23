貿易戰暴風雨終來臨 中國迅速反擊特朗普關稅

北京時間23日彭博報道，中國表示，不懼怕與美國發生貿易戰，并宣布計劃對自美國進口的30億美元商品加征關稅，這是對美國總統唐納德·特朗普下令對中國金屬出口征稅做出的第一反應。

中國商務部發布聲明稱，計劃對美國進口豬肉、回收鋁等産品加征25%關稅，對無縫鋼管、水果和葡萄酒等産品加征15%關稅。聲明稱，中國根據世貿組織《保障措施協定》有關規定制定了中止減讓清單，保留根據實際情況對措施進行調整的權利，并將按照世貿組織相關規則履行必要程序。中方敦促美方通過對話協商解決雙方的分歧，避免對中美合作大局造成損害。

中國商務部條約法律司司長陳福利在發布會上表示，中國準備了全方位計劃，以應對美國301調查的貿易行動。陳福利表示，美國301調查是單邊主義行為，中國不會在301項下與美方溝通。

早些時候，特朗普指示美國貿易代表Robert Lighthizer向至少500億美元中國進口商品征收關稅。官員們随後宣布，美國將對阿根廷、澳大利亞、巴西、加拿大、墨西哥、歐盟和韓國實施金屬關稅的暫時豁免。

特朗普周四簽署了一份行政備忘錄，指示美國貿易代表辦公室在15天内制定出一份對華加征關稅的産品清單。此舉引發股市暴跌。美國股指期貨走低，此前标普500指數收盤跌2.5%，為6周最大跌幅。從東京到香港的股票指數下跌超過3%，日元兌美元自2016年11月以來首度升破1美元兌105日元水平。

“考慮到美方采取的行動，中國的反應出人意料地溫和，意味着大量措施可能還會接踵而來，”前摩根士丹利駐亞洲非執行董事長、現任耶魯大學高級研究員Stephen Roach稱。“作為美國第三大且是增長最快的出口市場，加上又是美國國債的最大海外持有國，中國對美國的影響力相當顯著，雖然華盛頓政界人士不願承認。”

根據美國貿易代表辦公室發布的一份情況說明書，美國將對目标中國産品征收25%的關稅，以補償中國政策對美國經濟造成的傷害。擬議征收關稅的清單將包括航空航天、信息及通信技術、機械領域的商品。美國貿易代表辦公室將在“未來數天”公布擬議的清單。

醞釀已久

關稅尚未開征，中國和美國的措施還有待進一步的磋商和公開征求意見。

如果在截至3月31日的公開征求意見階段過後，中美雙方還是無法就鋼鐵和鋁産品貿易達成協議，中國可能開始對包括鮮果、堅果、葡萄酒、工業酒精、無縫鋼管等進口商品征收15%的關稅。經過評估後，中國可能對包括豬肉、鋁等産品進口加征25%的關稅。

“這是中國的第一步棋，表明美國征收關稅將引發北京采取對稱的報複性措施，”前國際貨币基金組織(IMF)中國區負責人、現任康奈爾大學教授的Eswar Prasad表示。“中國有能力給美國某些商品的出口商造成重大經濟傷害，也可以利用其他公開和非公開的手段來打擊美國制造商，比如切斷供應鏈。”

世界各地的決策者紛紛警告，一觸即發的貿易戰可能會破壞多年來最廣泛的全球經濟複蘇。與此同時，代表沃爾瑪、亞馬遜等諸多企業的商業團體也告誡，美國關稅可能會提高消費者支付的價格，并對股價造成沖擊。

“一些與會者報告了他們與美國商界領袖的交流，發現貿易政策成為一個憂患。”美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾本周表示，但同時表示貿易問題并未改變美聯儲展望。英國央行周四警告，保護主義升溫可能會對全球經濟增長産生“重大負面影響”。

白宮高級經濟顧問Everett Eissenstat說，特朗普還指示財政部長史蒂文·努欽在60天内提出針對中國公司的新投資限制，以保護美國眼中的戰略性技術。

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