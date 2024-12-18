面對川普關稅政策主軸 中經院建議台商採雙軌或多軌供應策略因應
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-18 18:50
中華經濟研究院區域發展研究中心主任劉大年博士今 (18) 日表示，在美國總統大選後，全世界應持續關注未來美國新任總統經貿政策動向，預估明年全球經濟成長率約略會落在 2.5% 左右。他強調：美中均為重要的出口貿易國，台商除運用智慧與策略確立利基外，採取「雙軌」或「多軌」之供應策略應是解決方案之一。
勤業眾信聯合會計師事務所今（18）舉辦「勤業眾信稅務論壇－川普 V.S. 歐盟 台商如何贏戰綠色貿易」，透析川普二次入主白宮後之貿易趨勢、美國減碳力道、與歐盟及各國 CBAM 影響下綠色貿易所帶來的挑戰，同時探討全球電子發票標準化之趨勢及企業如何預做準備，鞏固競爭優勢以成功贏戰。
劉大年分析，川普的政策主軸為以關稅作為主軸，對外加稅、對內減稅，讓企業由美國製造（Made by US）轉為在美國製造（Made in US）以及 5 不原則，包含：不支持近岸外包、不容忍貿易赤字上升、不支持補貼政策、不支持對外結盟、及不相信氣候變遷。
預估美中競爭關係仍會持續，台灣企業應認知美中衝突的核心及本質，對於台灣企業而言，美中均為重要的出口貿易國，除運用智慧與策略確立利基外，採取雙軌或多軌之供應策略應是解決方案之一。
劉大年進一步指出，針對 2025 年的全球經濟展望為緩慢復甦、溫和成長，全球經濟成長率約略會落在 2.5% 左右。另外預估美國乃至全球貨幣政策將朝向寬鬆發展，通膨將正常化。而美中衝突將朝向長期發展，對台灣企業而言，兩岸關係與美中衝突影響是面臨的最大風險。
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