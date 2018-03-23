北京：四環内限制各類用地調整建商品住宅

據北京日報23日報道，昨日從北京市規劃國土委獲悉，《建設項目規劃使用性質正面和負面清單》已經發布，這是北京市首次在用地性質上設出“負面清單”。值得注意的是，四環路以内和中軸線延長線、長安街延長線這“兩軸”周邊，將限制各類用地調整性質改建住宅商品房。

按照區域，這份清單將北京市劃分成了6類地區。其中，首都功能核心區中，鼓勵工業、倉儲、批發市場等用地調整為中央黨政軍領導機關辦公和配套用房;鼓勵曆史建築調整為博物館等公共文化設施;鼓勵工業、倉儲、批發市場等用地調整為學前教育、養老設施;鼓勵居住區相鄰用地調整為社區便民服務、菜市場等為本地居民服務的居住公共服務設施。

而在“負面清單”中，北京市將限制首都功能核心區裡的各類用地調整為大型商業項目，限制各類用地調整為商務辦公項目，限制各類用地調整為綜合性醫療機構，限制各類用地調整為專科教育、高等教育用房，限制各類用地調整為住宅商品房，以及限制各類用地調整為倉儲物流設施。

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