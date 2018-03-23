數字王國(00547-HK)斥2.98億購虛擬實境業務

數字王國(00547-HK)公布，以現金2.4億元人民幣(約2.98億港元)，收購Lead Turbo Limited已發行股本66.88%。

Lead Turbo主要從事虛擬實境及增強實境硬件、智能穿戴裝置、虛擬實境軟件開發工具包及其他相關產品的研究、開發及銷售業務。高級管理層在虛擬實境／增強實境的技術開發方面具有逾10年經驗，並為於中國提供虛擬實境及增強實境解決方案的先驅。Lead Turbo的主要產品為自主研發的虛擬實境頭戴設備，為一種為穿戴者提供虛擬實境的頭戴式顯示器裝置，以「3Glasses」 品牌廣泛應用於電腦遊戲、模擬器及訓

練器。Lead Turbo一直與多間著名的國際企業合作開發其產品。

Lead Turbo如同三星、宏碁、華碩、戴爾、惠普及聯想等其他知名品牌一樣作為微軟的 Windows 混合實境頭戴設備合作夥伴，一直與微軟合作開發其 Windows 混合實境頭戴設備，並與高通合作以高通處理器開發其移動虛擬實境盒。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)