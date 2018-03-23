【大行報告】大和升李寧(02331-HK)目標價至8.5元

李寧(02331-HK)已在3月22日公布2017年全年業績，大和指出李寧去年核心盈利多賺102%至5.15億元人民幣，符合該行預期，又指出李寧管理層在從年初至今較佳的銷售情況下，向市場提供較理由的業務前景指引。

在2017年李寧收入增加了11%至89億元人民幣，同時毛利率改善了0.8個百分點至47.1%，不過受到政府補貼泀少，以及要處理壞賬撇減等問題，李寧去年經營利潤率只提升了0.21個百分點至5%。

就今年業務前景，李寧管理層指出從年初至今，該公司同店銷售額錄得低雙位數增長，這受惠於線下業務錄得低單位增長，而電商業務則錄得逾3成增長。在今年2月份李寧亦有參加紐約時裝周，相信有助提升品牌，惟對銷售刺激有關。李寧管理層又指出，隨著分銷商利潤水平有改善，明年可以減少予分銷商的優惠，有助提升毛利率水平2個百分點。

該行引述李寧管理層給予的指引，預料今年收入可以錄得中雙位數增幅，又相信新開發的業務具有收支平衡的潛質。可是派息水平則要再作出考慮。該行將李寧目標價升至8.5元，評級則降至「持有」。

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