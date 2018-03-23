【大慶證券】投顧盤前－美中貿易戰火起  台股10900點是多空關鍵



◆盤勢分析

美國總統川普宣布針對來自中國的進口產品課徵約 500 億美元關稅，以懲罰中國侵害美國的智財權，美國將在未來 15 天內公布對中國的關稅措施細節，同時也會在 WTO 挑戰中國在授權方面的做法，也可能尋求進一步限制中國在美國的企業收購交易案。由於川普再度點燃貿易戰火，導致美股四大指數昨晚狂瀉 2.5% 以上，當中道瓊大跌 724 點、跌幅 2.93%，在市場擔憂中美貿易大戰將會波及其他國家，並且造成全球貿易壁壘下，導致美股走跌，短線來看，由於貿易戰為政治因素，因此，必須見到中美雙方以政治來解決，在事件尚未落幕前，研判短線全球股市將陷入修正走勢，短線變數觀察美元、美債以及油價。

在聯準會如預期升息，加上會後沒有過度鷹派措辭聲明，早盤亞股大多開高，不過在短線中美可能爆發貿易戰的隱憂下，陸、港股市都出現開高走低的走勢，日韓則是開高後震盪，然並未明顯拉高，由於短線擔憂聯準會升息的不確定因素已經消失，接下來市場會開始反應可能發生的中、美貿易戰，亞股短線恐將陷入震盪，今日要觀察亞幣走勢，一旦轉為大貶，就要留意外資可能大幅撤出的狀況發生。

台股昨日早盤一度開高大漲逾百點，不過隨後在面臨 11100 點壓力加上市場追價乏力下，指數尾盤走低，集中、OTC 市場同步走跌，當中 OTC 指數收盤收盤下跌 0.87%，來到近 5 日低點。以技術面來看，大盤增量收黑並且留下上影線，短線止漲訊號出現，不過也因未跌破 3/12 日低點 10908 點，代表目前需間震盪的格局未變，未來需觀察一旦 10908 點跌破，就代表波段多頭結束，短線有拉回修正的可能。從籌碼面來說，外資現貨短線買賣反覆，讓指數向上推升不易，所幸期貨加碼多單 1107 口，代表目前外資沒有大幅撤出疑慮，未來一旦外資現貨單日賣超達 80 億元以上，就須留意大盤有波段轉弱的訊號浮現。昨日盤面表現略為沉悶，早盤一度由被動元件、矽晶圓、生技等原主流領漲，但在追價乏力下，中小型股大多拉回，其中 3D 感測股穩懋、全新短線調節賣壓沉重，未來這賣壓是否擴散到漲多的個股上，將是多方關鍵，短線漲多股可能有較大震盪的走勢，操作上切勿追高，在盤面仍趨震盪之際，應避免過度追高，以展望佳、具有業績、法人進場且位階較低類股操作為主。

