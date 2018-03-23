【永豐期貨】台指選擇權盤前－盤中震盪逾百點 台股11100無功而返

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四下跌 55 點至 10990 點。價差方面，台指期轉為逆價差 - 15.84 點，電子期轉為逆價差 - 1.17 點，金融期逆價差擴至 - 2.41 點。現貨部分，三大法人賣超 15.11 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 43 口至 8574 口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加 1107 口至 45537 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 199 口至 13400 口。

週三 Fed 美國聯準會一如市場預期升息一碼，美股尾盤由紅翻黑，不過週四亞洲股市普遍表現強勢，台股今日則以上漲 34 點開出，昨日錯殺的台塑化在錯帳回補力道推升下開盤漲停，盤面上電金齊揚，推升指數大漲百點攻克 11100 大關，但隨後權值股台積電、大立光賣壓湧現由紅翻黑，使指數快速收斂漲幅至平盤附近，終場加權指數下跌 5.23 點或 0.047%，收在 11005.84 點，力守 11000 之上，成交量能 1478.16 億，較前一日增加 150.33 億。技術面觀察，今日大盤以帶長上影線黑 K 棒挑戰 11100 點無功而返，盤勢急漲過後拉回平盤整理，短線波動加劇指數上下震盪逾百點，盤勢高檔遇壓賣壓沉重，短線股市波動加劇需留意交易風險，並嚴設停損停利點。

選擇權分析



選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11200 點，賣權集中在 10700 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11200 點，賣權未平倉最大量集中在 10000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.51 降至 1.38，大於中性值 1，籌碼面偏多架構降溫。買權平均隱含波動率由 13.38% 降至 12.49%，賣權平均隱含波動率由 18.61% 降至 17.03%，買賣權皆降。

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