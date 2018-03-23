

◆盤勢分析

1. 受到周四美國總統川普宣布針對中國知識? 權侵權問題，將徵收 500 億美元的中國出口商品關稅的影響，美國投資人對貿易戰的擔憂快速升溫，美國四大期指收盤同步重挫，跌幅介於 - 2.93~-2.43%。其中，蘋果下跌 1.41%、intel 下跌 1.42%、亞馬遜下跌 2.34%、特斯拉下跌 2.35%、美光下跌 3.52%；台積電 ADR 下跌 2.26%。

2.Fed 升息一碼符合市場預期，周四晨間亞洲股市普遍上漲，台股早盤開走高，盤中最高上漲至 11,120 點，再創波段新高。隨後因盤面沒強勢大型類股領軍、部分的小型電子股獲利了結的賣壓湧現，加上陸港股快速下殺，台股跟隨之震盪下跌翻黑，終場指數小跌 5.23 點，跌幅 0.05%，收在 11,005.8 點，連續失守五日與十日線，成交金額擴增至 1,476.71 億元。OTC 指數盤中一度創下今年新高 156.4 點，收盤則下跌 0.87%。

3. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：近期台股高檔震盪，月、季線仍維持上揚趨勢。

(2) 量能：周四成交量大於五日均量，主要為部分個股獲利了結賣壓出籠。

(3) 技術指標：9 日 KD 呈現死亡交叉，且周 KD 仍為偏多趨勢。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 16.12 億元；外資 + 32.62 億元、投信 + 1.18 億元、自營 - 49.93 億元。

4. 電子類股

(1) 被動元件：產業旺季即將來臨，被動元件漲勢確立，2327 國巨宣布 4 月 1 日起調漲全系列 MLCC 價格，漲幅約在 40~50%，高於 2 月的 10~20%，激勵股價再創波段新高；帶動 2492 華新科盤中一度漲停，3026 禾伸堂續創波段。

(2) 顯示卡：受惠於挖礦與電競相關需求持續增溫，6150 撼訊前兩個月 EPS6.48 元，1Q18 的展望佳，周四股價重啟攻勢，收盤上漲 3.36%；一線的主機板廠商 2377 微星股價也連袂上揚。

(3) 太陽能：近期太陽能模組公司獲利普遍不佳，且模組報價持續走弱，但市場期待 6244 茂迪、3452 益通有機會落後補漲，周四股價逆勢走高。

5. 非電子類股

(1) 塑化：6505 台塑化周三錯帳殺尾盤，周四回補買盤湧進開盤跳空漲停。

(2) 生技醫材：醫材大廠 4103 百略公告將被外資大摩旗下的滿德投資以每股 84.74 元全資收購，周四股價高掛漲停。此外，4123 晟德因轉投資北京加斯科，規劃明年將至港交所掛牌，盤中股價一度上揚超過 8%。

6. 近期國際股市因貿易戰事件消息呈現重挫，台股短期恐將有回測 10844 點的季線壓力，但目前中、長多趨勢未變。操作上，建議拉回靜待量縮，偏多操作基本面佳具題材的個股為主。

7. 重點訊息：美國貿易代表署（USTR）針對中國大陸的「301 調查」結果，美國總統川普 22 日中午（台北時間 23 日凌晨）簽署總統備忘錄。白宮資深官員表示，川普將指示 USTR 考慮對哪些中國大陸輸美產品提高關稅，之後公布詳細名單，目前預計針對與智財權相關的高科技產品，提高的關稅預估為 500 億美元。中國大陸駐美大使表示，中方不希望與美國或任何國家進行貿易戰，但「有意打貿易戰的人」中方一定會反擊，一定會報復。雙方較勁意味濃厚，短期將衝擊金融面走勢，但中長期影響仍須觀察後續的發展。

