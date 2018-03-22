沙國團拜訪美國兩週任務：交易與更多的交易

《彭博社》報導，沙烏地阿拉伯財政部長賈達恩 Mohammed Al-Jadaan 提道，沙烏地阿拉伯（沙國）高級官員前往美國拜訪，希望促進業務交流，將訪問包括摩根大通銀行 JP Morgan (JPM-US)、摩根士丹利 Morgan Stanley (MS-US)、高盛集團 Goldman Sachs (GS-US)、花旗集團 Citi (C-US)、和美銀美林 (BAC-US) 在內的投資銀行。

Al-Jadaan 週三（21 日）接受《彭博》的訪問時表示：「許多美國企業正在創造機會」。

華盛頓為沙國王儲 Mohammed bin Salman 為期三週的美國之行的第一站。預計將於 4 月 7 日結束這段波士頓、紐約、西雅圖、舊金山、洛杉磯和休斯頓之行。

32 歲王儲的來訪是為沙國面臨的外交失誤做救火，除了轟炸鄰國葉門外，也包括對腐敗的公開鎮壓，去年 11 月在首都利雅得的 Ritz-Carlton 酒店監禁數十位王子、億萬富翁和前官員。 大多數被拘留者付完「贖金」後被釋放，導致一些分析人員將這起拘留視為恐嚇或綁架手段。

這個作為皇太子鞏固權力的插曲也讓一些外國投資者感到震驚，而王儲恰恰卻需要外國投資者來實行其徹底改革沙國經濟的計劃，擺脫對石油的依賴。

然而，王儲 bin Salman 於週二（20 日）時受到美國總統川普的熱烈迎接，除了兩人都視伊朗為共同敵人，兩人都希望達成更多經濟上的交易，並互相讚歎了對方。沙國外交部長 Adel al-Jubeir 週一（19 日）在華盛頓告訴記者，沙國與美國的關係「處於歷史最高點」。

Al-Jadaan 透露，沙國代表團將訪問包括娛樂、技術、和銀行業在內的多個美國企業。同時，沙國官員已經在與美國基礎設施和技術行業的投資進行談判。除了商業交易外，該王國還計劃在未來幾週內出售以美元計價的債券，但出售的規模尚未確定。

對於債券，Al-Jadaan 提道已經「差不多」選好了銀行，並且正在考慮發現 5 年期、7 年期、10 年期、12 年期、和 30 年期的沙國國債或更長的期限。沙國政府也正在考慮其他貨幣的期權，但現在堅持以美元計價。

Mohammed bin Salman / 圖：彭博

沙國官方在過去 2 年引入了不少不受歡迎的措施，包括新的稅務和國內能源售價的調漲等，試圖加強非石油的收入，但在原油價格走高的情況下這些措施似乎變得不那麼迫切。

對此，Al-Jadaan 否認，並提道，「財政改革不與石油價格有關，儘管石油價格上漲，我們在今年初再次實施了能源價格改革，意識堅定」。

對於外來人口的稅，儘管私營部門抱怨，但沙國政府並不打算修改這項 1 月份針對僱用外國人的企業徵收稅。Al-Jadaan 提道，「目前沒有計劃修改我們實施的任何改革措施，這些改革已經被模擬過了一段時間。我們知道影響會是什麼」。