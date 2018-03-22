恒地去年勁賺304億 派息1.23元兼10送1 連續6年送紅股

恒基地產 (0012-HK) 去年售樓豐收，兼且受惠出售酒店及商廈豐厚利潤，盈利達到 304.3 億元 (港元，下同)，按年升 38.86%，扣除物業升值後的基本盈利為 195.57 億元，年升 38%，較市場預期為佳。每股盈利 4.89 元，末期息每股 1.23 元，兼 10 送 1 紅股，連續 6 年送紅股。連同中期息，全年派息 1.71 元，按年增 10.32%。

恒地昨 (21) 日收報 52.7 元，升 0.1%。

恒地股價走勢

期內，集團收入 244.53 億元，按年跌 4.36%。業績報告披露，集團擁有 51 個已購入全部或 8 成以上業權的市區舊樓重建項目，估計可於 2019 年或之後開售或出租，預計可提供自佔樓面面積合共約 420 萬方呎，總地價成本估計約 346 億元，即使其中包括收購高價之地下舖位及位處半山西摩道珍貴地段之項目成本在內，折合每方呎樓面地價仍然只約 8200 元。

以自佔樓面面積計算，集團現時於香港擁有土地儲備約 2470 萬方呎。截至去年底，集團持有 4490 萬方呎新界土地儲備，為香港擁有最多新界土地之發展商。

香港《文匯報》報導，主席李兆基於業績報告中表示，集團計劃今年推售 6 個發展項目。連同尚餘存貨，在香港有約 3300 個住宅單位及 27 萬方呎辦公或工業樓面可供今年銷售。租務方面，集團在本港及內地分別持有自佔 890 萬方呎及 640 萬方呎之已建成收租物業，並於期內合共帶來 84.59 億元應佔租金總收入。

他表示，恒地已進入「豐收期」，業績大幅增長，創出歷年最佳紀錄。3 大主要盈利支柱即銷售、租務及聯營公司均為穩固盈利根基。公司資金極為充裕，務使資產價值得以充分實現，預計下年度之業績會有理想表現。

另外，恒基發展 (0097-HK) 去年股東純利 1.11 億元，升 11%，每股盈利 0.036 元；派末期息 0.02 元，連同中期息 0.02 元，全年派 0.04 元。恒發昨收報 0.68 元，升 1.49%。

恒基發展股價走勢

增長主要來自己終止營運之大陸基建業務完成清盤程序，獲 3300 萬元淨收益，但被「千色 Citistore」盈利減少 2300 萬元抵銷。

由於 2017 年 1 月及 2 月天氣異常和暖，影響冬季貨品之銷情，「千色 Citistore」於截至 2017 年度，其自營貨品連同特許及寄售專櫃之總銷售款額較 2016 年下跌 4%。