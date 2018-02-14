恒地160億接手海航2啟德地 另2塊水漲船高

近期身陷財困的海航集團昨 (13) 日宣佈將旗下 2 幅啟德地，以 159.6 億元 (港元，下同) 售予恒地 (0012-HK)，較一年多前的買入價再高出 12%，相當於樓面呎價逾 1.5 萬元，創區內新高。事實上，日前才傳出集團向新地(0016-HK) 等本地發展商尋求貸款，距今僅約 1 個月便乾脆將地皮轉手予恒地，市場關注海航會否再變賣餘下 2 幅地皮解財困。

海航集團 2016 年 11 月至 2017 年 3 月，共豪斥 272 億元在啟德掃入 4 幅住宅地，呎價貴絕區內，不過「巨無霸地盤」建立至今僅一年多便告瓦解。集團旗下香港國際建投 (0687-HK) 昨日宣佈，公司旗下基金的兩間附屬公司 Total Thrive 及 Sky Hero，作價近 159.6 億元售予恒地之附屬公司 Shibo 及 Easco。而 Total Thrive 及 Sky Hero 分別持有新九龍內地段 6565 號及新九龍內地段 6562 號（分別位於啟德第 1K 區 3 號地盤及啟德第 1L 區 3 號地盤）。

公告指，這次交易以出售公司方式轉讓有關地塊，預期出售事項將於今 (14) 日完成。這次兩間公司轉手，意味着交易完成後恒地將間接持有上述 2 幅啟德地。

海航旗下的香港國際建投，出售啟德 6565 號（1K 區 3 號）及 6562 號（第 1L 區 3 號）地皮給恒地。 (圖取材自網路)

香港《文匯報》引述香港國際建投董事會副主席劉軍春昨表示，恒地參與啟德區域的地產開發，能夠發揮品牌效應，帶動集團旗下仍持有的另外 2 幅啟德地的價值提升。這次交易也讓香港國際建投前期投資的基金提前回籠資金，集中現存 2 幅啟德地及其他業務發展。

翻查資料，這次轉手的 2 幅啟德地是海航集團於 2016 年底先後以約 88.37 億元及 54.12 億元投得，樓面呎價分別達 1.35 萬元及 1.36 萬元，兩度刷新區內新高。如今以近 159.6 億元轉手，賬面升幅較一年多前買入價 142.49 億元再高出約 17.1 億元或 12%。2 幅地合共可建樓面近 105.3 萬方呎，按成交價計，樓面呎價高達 15163 元，創區內新高紀錄。

交易完成後，海航系在啟德仍持有 2 個地盤，分別為新九龍內地段 6564 號及 6563 號 (分別位於啟德第 1L 區 1 號地盤及啟德第 1L 區 2 號地盤)，由公司於去年 1 月及 3 月分別以約 55.2 億元及 74.41 億元中標。

身陷財困的海航近期四出籌錢，包括傳出與新地為首的發展商及其他投資者洽商，為啟德地皮尋求 15 億至 20 億美元 (約 117 億至 156 億港元) 貸款融資。並傳出海航期望以啟德地皮作抵押，尋求年息率 8% 的貸款。其後新地發言人曾回應，承認雙方展開非常初步的討論，但「什麼都還未發生」。

事實上，彭博近日引述消息人士指，海航計劃上半年將出售資產籌資 1000 億元人民幣還債。目前，集團正洽售旗下倫敦金絲雀碼頭 (Canary Wharf)2 座商廈，分別為 South Colonnade 30 號和 Columbus Courtyard 17 號。資料顯示，海航系早於 2015 年以約 3.66 億英鎊購入兩項目。

券商對事件看法較中性，香港《明報》援引野村證券指出，原預料建投就發展 2 幅啟德地產生 5% 的毛虧損，但相較海航融資成本高達 8%，恒地僅需 3% 水平，加上其建築成本每呎只約 4000 元，料在收購溢價 13% 下，恒地 2 幅啟德地利潤率為 1%，影響中性，故維持「中性」評級，目標價 55.9 元。該行預期建投將在 3 月後繼續出售其餘 2 幅啟德地皮，相信本地發展商亦會感興趣。