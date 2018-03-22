【大行報告】交銀料恆地(00012-HK)內地秘業銷售貢獻下降

交銀國際指出恆基地產(00012-HK)去年核心盈利按年增加38%至196億元，若剔除出售物業帶來的貢獻，核心盈利增加18%至121億元，與該行預期相若。恆地去年股息增加10%至1.71元，並且繼續十送一。

交銀指出去年恆地來自香港及內地物業銷售額，分別為94億元及104億元。由於出售存貨促使毛利率得以處於較高水平，其中香港出售的物業毛利率達到35%，較2016年高出7個百分點，帶動香港物業銷售盈利增加29%。內地物業銷售方面，在計及土地增值稅的除稅﹑息前溢利(EBIT)增加46%，計及土地增值稅的EBIT利潤率為增加10個百分點至24%。該行預料物業銷售為恆地核心溢利貢獻達到40億元，其中來自香港物業銷售貢獻佔比達60%。

至於恆地持續收入方面，交銀指出恆地在中﹑港兩地持續收入分別上升3.1%及2.7%，來自中華燦氣(00003-HK)溢利貢獻增加8%。去年恆地來自收租物業及公用事業業務的核心盈利為80億元，按年增加6%。

交銀預期恆地來自內地租金收入在今﹑明兩年保持平穩，直至上海及廣州項目在2020年時開業才會有改變。該行又預期恆地在內地物業銷售收入按年下跌，預料今年從內地錄得的物業銷額按年下跌21%。同時亦預期隨著香港在今年內欠缺大型項目入賬，相信香港物業銷售核心盈利將會下跌5%；又預期今年恆地在香港錄得合約銷售額為124億元。加上農地補地價金額不及預期低，以及以較高地價購入啟德地皮，所以預期恆地毛利率走勢疲弱。該行予恆地目標價為55.1元，評級為「中性」。

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