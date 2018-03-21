【倫元投顧】 Fed升息，景氣確定仍往上看

◆盤勢分析

美股守穩半年線反彈收紅，激勵台股今天大都在紅盤之上，尾盤受台塑化大單摜壓重挫所拖累，指數幾乎以平盤收在 11011 點，成交量為 1299 億。

若沒意外明天清晨 Fed 應會如市場預期升息一碼，然市場所擔心會後聲明是偏鴿派今年估升 3 碼還是偏鷹派升息 4 碼？那都頂多只會影響短線而不會改變中長多格局，因為不管今年升 3 碼或 4 碼，都是幫大家背書今年景氣仍往上看。至於週五美聯邦政府是否會再度關門？美是否會宣佈對中國課高關稅？一來美聯邦政府早已不知短期關門過幾次，二來對中貿易戰最終仍將是雷聲大雨點小，皆對美股和台股影響不大。

所以對後市看法仍不變，美股短期只要守穩半年線，就不至於對台股帶來立即傷害，加上接下來到 4 月中上市櫃仍有 50 幾萬張融券將陸續強迫回補、季底的法人作帳行情、以及多數公司 3 月營收將優於 2 月營收，故只要守穩短線支撐 10800~10950，則仍有上去挑戰前高 11270 點甚至突破的機率。待 4 月中下旬融券回補近尾聲~ 5 月中要公佈第一季財報，電子多數為淡季，屆時稍微小心一下可能的短期回檔即可，之後第二季中前後應準備佈局蘋概股 i9 的拉貨行情。

王信傑分析師

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