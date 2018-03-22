【統一證券】盤前分析－業績股與題材股交互輪動，偏多格局不變



◆盤勢分析

美國今日凌晨確定升息一碼，符合市場預期，在會後說明結束後，維持今年升息 2 次，因此降低投資市場對加速升息擔憂的疑慮。短線上，台股進入融券強制回補期，加上季底作帳行情啟動下，台股多頭格局不變。對台股行情觀察，分析如下：

第一、美國 FED 於今日凌晨正式宣告升息一碼，FED 主席表示經濟前景佳，升息將有利刺激經濟景氣。而會後 Bloomberg 對美國升息預測點陣圖，維持今年升息三碼之預測，2019-2020 年則分別為升息 3 次與 2 次。符合市場預期下，加速升息的不確定性降低。

第二、經濟部公告 2 月外銷訂單 324.5 億美元，年減 3.8%，終結連 18 紅，受春節假期影響，及智慧型手機成長趨緩，資通信、電子產品接單下滑。若消除春節因素，1-2 月外銷訂單年增率 8.3%。3 月起，手機新機備貨啟動，網通、挖擴及電競等需求延續，有利台灣外銷訂單持續正向。

第三、技術面觀察。台股在萬點之上狹幅橫盤，目前僅 5 日線略為下彎，其餘短、中期均線全數上揚，下檔支撐強勁，台股技術面維持偏多格局不變。

第四、昨日盤面觀察。光學族群在 Apple 下一代 iPhone 全數導入 Face ID，及陸系手機華為，2H18 也將推出搭載 3D Sensing 的手機之下，感測鏡頭用量大幅成長，使玉晶光漲停，大立光上漲逾 2.5%。儒鴻召開法說會，對 2018 年展望正向，股價上漲逾 7%，推升紡織類股指數走強。被動元件族群在漲價題材持續發酵下，龍頭廠國巨上漲逾 4%，股價再創新高，帶動華新科、禾伸堂、日電貿與立隆電等，上漲 2% 到 4% 不等。挖礦及電競顯卡族群在 G20 表態婉拒監管比特幣的利多激勵，IP 類股世芯、創意，顯卡廠微星，走勢再度轉強。

