【華冠投顧】武傑電台:台股尾盤下挫!市場消息沸沸揚揚!

◆ 好事多磨

台北股市早盤小漲 + 26 點開出，全場在欠缺主流下，指數就在紅盤狹幅震盪；尾盤受到 6505 台塑化摜殺影響，終場小漲 + 0.23 點作收，收在 11011 點，成交量 1302 億。

今天在台指期結算下，全場指數維持高檔震盪。從技術面來看，早盤的上漲，除了期貨『拉高結算』外；也醞釀指數在橫盤震盪五個交易日後，準備表態的機會。但是尾盤台塑化的打壓，確實讓人覺的『好事多磨』；似乎整理時間還要拉長。不過，從期貨新創來看，整體依舊有利多方；因此，僅管『券單』表現不如預期。但是結算後… 指數還是有『挑戰新高』的機會!!

年前在美股暴跌的影響下，台股也跟著重挫，年前武傑也跟大家說了並沒有看的那麼壞，認為長線多頭目前還是沒變，只是遇到了這波的急跌，市場上比較恐慌，隨時有機會報復性反彈，年後開始反彈，然後開始震盪持續走高，武傑看法依舊不變，持續看多，而今天市場上在台股尾盤的 6505 台塑化暴量下跌問題上，傳的沸沸揚揚，武傑建議大家不需過度猜測，還是平常心面對；今天台股開盤漲 26 點，漲幅最大來到 61 點，尾盤下殺最終僅收漲 0.23 點，收在 11011 點，武傑依舊給大家信心，認為多頭還沒結束，這裡會個股表現，另外大盤即將來到壓力區，震盪難免都會，最後武傑還是提醒要留意盤勢結構，保持理性投資，但也要提醒大家個股走勢會分歧要有心理準備；選股方面依舊建議往有基本面的中小型業績成長股，為投資的首選，記得逢低佈局! 逢高獲利!



個股方面今天股王 3008 大立光上漲收在 3650 元， 2317 鴻海小跌收在 92.4 元，權值王 2330 台積電下跌收在 252.5 元，再來幫大家追蹤今天盤面上強勢的個股有: 1786 科妍、6118 建達、1597 直得、2614 東森、2388 威盛、3661 世芯 KY、3228 金麗科、2388 威盛、4807 日成 KY… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

再來今天弱勢股方面有: 2444 友旺、6446 藥華藥、6505 台塑化、8034 榮群、2530 華建、1909 榮成、4915 致伸… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!



以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估